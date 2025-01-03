Ferdi Tayfur'un son paylaşımları yürek burktu

Hayatını 79 yaşında kaybeden Ferdi Tayfur için cumartesi günü AKM'deki bir veda töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ferdi Tayfur'un sosyal medya hesabından paylaştığı iki video yürek burktu. Tayfur'un uzun süredir yaşadığı Marmaris'te tekne kullanırken ve evinin önünde spor yaparken çekilmiş görüntüleri, ünlü şarkıcının hayata ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne seriyor.