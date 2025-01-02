Sinemada Nosferatu, tiyatroda Medea! İşte 2025'in ilk haftasının kültür sanat ajandası

2025 yılının ilk haftasında vizyona korku filmleri damgasını vuruyor. Vampir filmlerinin ilk örneği kabul edilen 1922 tarihli Nosferatu'nun yeni uyarlaması 3 Ocak'ta yani bugün vizyona giriyor. Yerli korku filmi Hüddam 5: Zuhur da vkorku filmi severler için bir seçenek olarka öne çıkıyor. Bir kara komedi örneği olan Acı Kahve, bu hafta farklı bir film izlemek isteyenler için öne çıkıyor. Acı Kahve'nin oyucu kadrosunda Reha Özcan, Nazan Kesal ve Şerif Erol yer alıyor.

Bu hafta seçtiğimiz 2 uyarlama tiyatro oyunuyla Antik Yunan'a gidiyoruz... 4 - 5 Ocak’ta AKM’de Aristophanes tarafından yazılan Lysistrata Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelecek. 7 Ocak’ta Zorlu PSM’de prömiyerini yapacak Medea da Euripides tarafından yazılan eserin bir uyarlaması olarak sahnelenecek. 4 Ocak'ta Zorlu PSMTurkcell Sahnesi’nde İstanbul Klasik İle Yeni Yıl Konseri olacak. 8 Ocak’ta İş Sanat’ta ünlü opera sanatçısı Aida Garifullina'nın konseri olacak. 9 Ocak’ta Zorlu PSM'de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası dinleyicilerle buluşacak. Mustafa Taviloğlu'nun 'Bir Koleksiyoner Hikâyesi' sergisi de 10 Ocak–30 Mart tarihleri arasından Bomontiada'da. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.