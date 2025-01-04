Blake Lively'nin cinsel taciz davası erkeklerin kavgasına dönüştü
Blake Lively'nin rol arkadaşı Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasının ardından Baldoni, bu olayı taraflı bakış açısıyla haberleştirdiği iddiasıyla New York Times'a milyonlarca dolarlık iftira davası açtı. Davaya bu defa Blake Lively'nin eşi Ryan Reynolds da dahil oldu; böylece cinsel taciz şikayeti erkeklerin kavgasına dönüştü. Angelina Jolie ile Brad Pitt, 8 yıllık mücadelenin ardından sonunda resmen boşanma anlaşmasını imzaladı. Meghan Markle, kraliyet yasaklarından kurtuldu, sosyal medyaya ve televizyona döndü. İşte 2024'ün son haftası ile 2025'in ilk haftasının kesiştiği günlerden yansıyanlar...
Blake Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve aynı zamanda filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davası olayı git gide büyüyor.
Justin Baldoni, Lively'nin cinsel taciz iddialarını içeren bir makale yayınladığı için bu hafta New York Times Gazetesi'ne 250 milyon dolarlık iftira davası açtı. Baldoni'nin, bu davada Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ı suçlamasıyla hukuk savaşı tırmandıkça tırmandı.
Blake Lively açtığı davada, Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendisini zor durumda bırakmak istediğini de öne sürmüştü.
Justin Baldoni, New York Times'a açtığı davada ise taciz iddiasını yalanlamak için sunabileceği kanıtlara odaklanmaktansa, Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ı suçlayan ifadelere yer verdi. Reynolds'ı, film çekimleri esnasında Blake Lively'yi "şişmanlıkla suçladığı" için kendisini "agresif bir şekilde azarlamakla" itham etti.
Mahkeme belgelerinde Baldoni'nin sırt sorunları olduğu ve bu nedenle rol arkadaşını kaldıracağı bir sahneyi "güvenli bir şekilde canlandırmak" için Lively'nin kilosunu sorduğu belirtildi.
Baldoni, Reynolds ile tartışmanın, geçen yıl Lively ile filmi çektikleri dönemde, çiftin New York'taki evinde gerçekleştiğini iddia etti. Baldoni, Reynolds'ın kendisini yanlış anladığını, "karısının şişmanlığıyla alay etmediğini" öne sürdü.
Dava dilekçesinde şöyle yazıyordu:
"Baldoni'nin tekrar tekrar özür dilemek zorunda hissetmesine neden olan yüzleşme o kadar saldırgandı ki... Baldoni, Lively ve Reynolds ile daha fazla yüzleşmekten kaçınmak ve rol arkadaşıyla yeniden bağ kurmak için iradesine boyun eğmeye devam etti."
Ayrıca Lively'nin "bir dublörle prova yapmış olmasına" rağmen "kaldırma sahnesini oynamayı reddettiği" iddia edildi.
Oysa Blake Lively, geçen ay Baldoni'ye karşı cinsel taciz şikayetinde bulunduğunda bu tartışmaya atıfta bulunmuştu. Baldoni ve onun halkla ilişkler ekibinin, kendisinin itibarını yok etmek için bir karalama kampanyası yürüttüğü iddialarına ek olarak Lively, Baldoni'nin "vücudunu ve kilosunu eleştirmenin yan yollarını bulduğunu" iddia etmişi.
Blake Lively'nin Justin Baldoni'yi, kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava etmesi, sanat dünyasında 2024'ün son önemli olayıydı. Yankısı hâlâ sürüyor ve sürecek de.
Büyük ilgi gören davada Lively, Baldoni'nin set sırasında yaptığını iddia ettiği çıplak resimler gösterme, geçmişte yaşadığı "pornografi bağımlılığından" bahsetme, cinsel istismarları savunma gibi davranışlarıyla sette toksik bir atmosfer yarattığını, kendisine "ciddi duygusal sıkıntı" yaşattığını iddia etti.
Bu iddiaların arkası gelecek gibi görünüyor.
Suçluyu mahkeme tespit edecek elbette ama Hollywood'un kadının beyanını esas alarak hızla harekete geçmesi, takdire şayan doğrusu.
Lively'nin dava açmasından sadece birkaç saat sonra Baldoni, çalıştığı oyunculuk ajansından atılmıştı. Vital Voices adlı kuruluş tarafından verilen 'Dayanışmanın Sesleri Ödülü' geri çekilmişti. Yaklaşık 160 bin oyuncuyu temsil eden oyuncular sendikası SAG-AFTRA (Amerika Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu), Blake Lively'yi destekleyen bir açıklama yayımlamış, "Set çalışanlarının endişe verici konuları gündeme getirme veya şikayette bulunma hakkı vardır" demişti.
SONUNDA BİTTİ
Hollywood'un rüya çifti olarak görülen Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 2016'da boşanmak için mahkemeye başvurması, büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere toplam altı çocukla kalabalık ve mutlu aile görünümlerinin sona ermesine inanmak güçtü. Ama velayet savaşıyla başlayan çekişmeli boşanma sürecinin bu denli uzaması, acımasız bir hukuk savaşına dönüşmesi de bir o kadar şaşırtıcıydı. Yerli ünlülerde olduğu gibi "10 yıllık evlilik 10 dakikada bitememişti".
İkilinin 8 yıllık acımasız hukuk mücadelesi, 2024'ün son gününde sona erdi. Daha önce valeyette anlaşamamışlardı, geçici velayet Jolie'ye verilmişti. Oysa Pitt, ortak velayeti almak istiyordu. Ama zamanla çocukları ondan uzaklaştı. Çoğu zaten artık reşit olduğu için velayet mücadelesinin anlamı kalmamıştı.
2019'da Pitt ve Jolie, mahkeme tarafından resmen bekar ilan edilse de mülkler üzerindeki anlaşmazlık bugüne dek sürmüştü. Ama artık boşanma anlaşmasını resmen imzaladılar.
Jolie'nin avukatı, "oyuncu ve çocuklarının Brad Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri bıraktığını, ailesi için huzur ve şifa bulmaya odaklandığını" açıkladı.
Bir zamanların en ünlü çifti, sonunda boşanmalarını çözmüş olsa da, Fransa'daki Chateau Miraval şarap bağıyla ilgili mücadeleleri bitmedi.
Brad Pitt, Angelina Jolie'nin şaraphanedeki hissesini onayı olmadan Rus Stoli Grup'a sattığını iddia ettikten sonra, Jolie ve Pitt arasında başlayan sert şarap bağı davası sürüyor.
DÜŞES 2025'E HIZLI BAŞLADI
Meghan Markle, 2024'ü çoğunlukla spot ışıklarından uzakta geçirdikten sonra yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı.
Prens Harry ile evlenmesinden hemen önce tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Meghan Markle, kraliyetten bağımsız hayatında sosyal medyaya yeniden döndü.
2018'deki düğününden önce hem kişisel blogunu hem de diğer sosysl medya hesaplarını kaldıran Markle, 2020'de eşi Harry ile kraliyet görevlerini bırakarak İngiltere'den ABD'ye taşınmasıyla hem finansal bağımsızlığını elde etti hem de kraliyet yasaklarından kurtuldu.
Kişisel sosyal medya hesabı kullanmak kraliyet üyelerine yasak. Sadece resmi kraliyet hesaplarını kullanabiliyor ve kraliyet hizmetlerine ait paylaşımlar yapabiliyorlar.
Düşes, @meghan adlı Instagram hesabını açıp paylaşım yapmasıyla sosyal medyaya dönmesinin yanında, eski bir dizi oyuncusu olarak yeniden ekrana dönmenin de heyecanını yaşıyor.
Markle, kendi realite şovu 'Sevgilerimle, Meghan'la (With Love, Meghan) dijital platformda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programda yemek, bahçe işleri ve yaşam tarzı tavsiyelerinin yanı sıra Markle ve arkadaşlarının samimi sohbetlerine yer verilecek.
Markle, yeni programın ilk fragmanında, Prens Harry'ye sarılırken ve aralarında 'Suits' dizisindeki eski rol arkadaşı Abigail Spencer'ın da yer aldığı arkadaşlarıyla yemek yaparken görülüyor.