Blake Lively'nin cinsel taciz davası erkeklerin kavgasına dönüştü

Mahkeme belgelerinde Baldoni'nin sırt sorunları olduğu ve bu nedenle rol arkadaşını kaldıracağı bir sahneyi "güvenli bir şekilde canlandırmak" için Lively'nin kilosunu sorduğu belirtildi.

Baldoni, Reynolds ile tartışmanın, geçen yıl Lively ile filmi çektikleri dönemde, çiftin New York'taki evinde gerçekleştiğini iddia etti. Baldoni, Reynolds'ın kendisini yanlış anladığını, "karısının şişmanlığıyla alay etmediğini" öne sürdü.

Dava dilekçesinde şöyle yazıyordu:

"Baldoni'nin tekrar tekrar özür dilemek zorunda hissetmesine neden olan yüzleşme o kadar saldırgandı ki... Baldoni, Lively ve Reynolds ile daha fazla yüzleşmekten kaçınmak ve rol arkadaşıyla yeniden bağ kurmak için iradesine boyun eğmeye devam etti."

Ayrıca Lively'nin "bir dublörle prova yapmış olmasına" rağmen "kaldırma sahnesini oynamayı reddettiği" iddia edildi.