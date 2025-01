Margherita pizzadan beşamel sosa: İsimlerini gerçek insanlardan alan bu yiyecekler sizi çok şaşırtacak!

REUBEN SANDVİÇİ

1920’lerde Omaha’daki Blackstone Oteli’nin arka odasında oyun oynayan misafirler, bir oyuncunun şöhretine şahit oldu: Reuben Kulakofsky.

Kulakofsky, corned beef, sauerkraut ve Bin Ada sosundan oluşan sandviçi icat etti. Ancak, New York’taki Reuben Deli de bu sandviçin mucidi olduğunu iddia eder. Her iki hikâye de tartışmalı olsa da, Reuben sandviçi bugün her düzeyde bir lezzet klasiği olarak kabul edilir.