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        Haberler Yaşam Margherita pizzadan beşamel sosa: İsimlerini gerçek insanlardan alan bu yiyecekler sizi çok şaşırtacak!

        Margherita pizzadan beşamel sosa: İsimlerini gerçek insanlardan alan bu yiyecekler sizi çok şaşırtacak!

        Yemek masanızda karşılaştığınız birçok yemeğin isimleri aslında ilginç hikâyeler taşıyor. Sezar salatasından melba tosta, her bir tarif, kendine özgü bir tarihi yansıtıyor. Sizin için sofralarımızın ünlü isimlerinden esinlenen hikayelerini derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:30
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        Bazı yemeklerin ardındaki hikâyeler, isimlerinden daha fazla dikkat çekiyor. Kraliçelere, opera sanatçılarına ve hatta kumarbazlara dayanan bu yiyecekler, tarihin derinliklerinden sofralarımıza ulaşıyor. Yemeklerin ardındaki efsaneleri öğrenmeye hazır olun! İşte detaylar!

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        SEZAR SALATASI: ROMA’DAN DEĞİL MEKSİKA’DAN

        Adı Antik Roma’yı çağrıştırabilir, ancak Sezar salatası adını Roma'dan değil Meksika’nın Tijuana kentinde bu lezzeti icat eden Bay Caesar Cardini’den alır. Bay Cardini, bu nefis salataya hemen hemen her unsuru kazandırdı, fakat son dokunuş kardeşi Alex Cardini’den geldi. Alex, salataya eklediği hamsiyle benzersiz bir umami lezzeti kattı. Bugün Sezar salatası, sofraların çıkmazızı haline gelmiş durumda.

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        REUBEN SANDVİÇİ

        1920’lerde Omaha’daki Blackstone Oteli’nin arka odasında oyun oynayan misafirler, bir oyuncunun şöhretine şahit oldu: Reuben Kulakofsky.

        Kulakofsky, corned beef, sauerkraut ve Bin Ada sosundan oluşan sandviçi icat etti. Ancak, New York’taki Reuben Deli de bu sandviçin mucidi olduğunu iddia eder. Her iki hikâye de tartışmalı olsa da, Reuben sandviçi bugün her düzeyde bir lezzet klasiği olarak kabul edilir.

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        FETTUCCİNE ALFREDO: ROMA’DAN HOLLYWOOD’A

        Şef Alfredo di Lelio, Fettucine Alfredo yemeğini ilk kez Roma’da geliştirdi. Ancak bu makarna Amerikan sinema yıldızları sayesinde dünyaya yayıldı. Balayı sırasında bu yemeği deneyen çift, Amerika'ya döndü ve tarifi yanında götürdü. Orijinal tarifte yer almayan ağır kremayı ekleyen Amerikalılar, bu lezzete kendi yorumlarını kattı.

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        PİZZA MARGHERITA: KRALİÇEYE ADANMIŞ LEZZET

        1889 yılında Napoli’yi ziyaret eden Kraliçe Margherita di Savoy, Şef Raffaele Esposito’nun yaptığı üc pizzadan en çok fesleğen, mozzarella ve domatesle hazırlanan pizzayı sevdi. Şef, bu özel pizzayı Kraliçe’nin onuruna “Pizza Margherita” olarak adlandırdı. Bu lezzet, renkleriyle de İtalya bayrağını temsil eder.

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        BEŞAMEL SOSU: FRANSIZ MUTFAĞININ İNCİSİ

        Fransız mutfağının beş temel “ana sosundan” biri olan beşamel sos, ilk olarak 1600’lerde kayıtlara geçmiştir. Sos, genellikle Kral XIV. Louis’nin finansçısı Markiz Louis de Béchamel’in onuruna adlandırılmış olsa da, mucidi kesin olarak bilinmemektedir. Bugün, beşamel sos lazanya gibi birçok yemeğin vazgeçilmez unsurlarından biridir.

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        SANDVİÇ: OYUN MASASINDAN DOĞAN PRATİKLİK

        İki dilim ekmek arasında birleştirilmiş et fikri, oyun masasından kalkmak istemeyen dördüncü Sandwich Kontu’na aittir. Uşağından çabuk hazırlanabilen bu yemeği talep eden Kont, farkında olmadan mutfak dünyasına çok önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Bugün sandviç, dünyanın en çok tüketilen yiyeceklerinden biri.

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        ALMAN ÇİKOLATALI KEK: SAM GERMAN’IN MİRASİ

        Alman çikolatalı kekin Almanya ile ilgisi olmadığını biliyor muydunuz? Bu tatlı, adını 1852’de tatlı çikolata pişirme barını icat eden Sam German’dan alır. Ünü, 1957’de bir gazete tarifiyle ülkede yayıldı ve kek, Amerikan mutfağının vazgeçilmez bir parçası oldu.

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