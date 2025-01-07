Rize'de PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 yaralı

Rize'de, PTT şubesine gelen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu kargo bölümünde görevli 2 kişi yaralandı. Şüpheli, olay sonrası kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Şubenin kargo bölümüne gelen kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, kaçtı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda kurşunların isabet ettiği 2 çalışan yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.