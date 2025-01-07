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        Haberler Gündem Rize'de PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 yaralı

        Rize'de PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 yaralı

        Rize'deki PTT şubesinde sıcak saatler. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi PTT şubesinde silahıyla ateş açtı. Kargo servisinde çalışan iki personel yaralandı. Şüpheli kayıplara karıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:48 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:48
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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı
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        Rize'de, PTT şubesine gelen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu kargo bölümünde görevli 2 kişi yaralandı. Şüpheli, olay sonrası kaçtı.

        Olay, akşam saatlerinde Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Şubenin kargo bölümüne gelen kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, kaçtı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda kurşunların isabet ettiği 2 çalışan yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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