Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de transfer harekatı: Talisca, Hermoso, Bijol! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de transfer harekatı: Talisca, Hermoso, Bijol!

        Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Talisca transferinde mutlu sona ulaşırken İspanyol stoper Mario Hermoso ile prensipte anlaştı. Fenerbahçe'de savunmaya bir diğer aday ise Udinese'nin Sloven stoperi Jaka Bijol. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de kaçan net goller, taraftarları tedirgin etti.

        2

        Maç sonrası, Yönetim transfer çalışmalarına hız vereceğini duyurdu. Bu doğrultuda Sarı-lacivertliler, pazar gününe kadar en az bir transferi tamamlamayı hedefliyor.

        3

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

        4

        Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hafta İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesini bekliyor. Transfer sürecinin önünde artık hiçbir engel kalmadı.

        5

        Defans hattını güçlendirmek isteyen Yönetim, Roma’nın İspanyol stoperi Mario Hermoso ile prensipte anlaştı.

        6

        Bu sezon Roma formasıyla 13 maça çıkan ve 1 gol atan Hermoso’nun kısa süre içinde Fenerbahçe’ye katılması bekleniyor.

        7

        2027 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı, transfer olması durumunda sarı-lacivertlilerin savunma hattında önemli bir rol üstlenecek.

        8

        Savunmaya bir diğer aday ise Udinese’nin Sloven stoperi Jaka Bijol. Fenerbahçe, 1.90 boyundaki Bijol’un transfer şartlarını öğrenmek için İtalyan kulübüyle temas kurdu.

        9

        Bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

        10

        2022-2023 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Udinese’ye transfer olan Bijol, gelişimiyle Avrupa’daki birçok kulübün radarına girmiş durumda.

        Sloven stoperin Udinese ile sözleşmesi de 2027 yılına kadar devam ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!