Fenerbahçe'de transfer harekatı: Talisca, Hermoso, Bijol!
Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Talisca transferinde mutlu sona ulaşırken İspanyol stoper Mario Hermoso ile prensipte anlaştı. Fenerbahçe'de savunmaya bir diğer aday ise Udinese'nin Sloven stoperi Jaka Bijol. İşte detaylar...
Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de kaçan net goller, taraftarları tedirgin etti.
Maç sonrası, Yönetim transfer çalışmalarına hız vereceğini duyurdu. Bu doğrultuda Sarı-lacivertliler, pazar gününe kadar en az bir transferi tamamlamayı hedefliyor.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.
Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hafta İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesini bekliyor. Transfer sürecinin önünde artık hiçbir engel kalmadı.
Defans hattını güçlendirmek isteyen Yönetim, Roma’nın İspanyol stoperi Mario Hermoso ile prensipte anlaştı.
Bu sezon Roma formasıyla 13 maça çıkan ve 1 gol atan Hermoso’nun kısa süre içinde Fenerbahçe’ye katılması bekleniyor.
2027 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı, transfer olması durumunda sarı-lacivertlilerin savunma hattında önemli bir rol üstlenecek.
Savunmaya bir diğer aday ise Udinese’nin Sloven stoperi Jaka Bijol. Fenerbahçe, 1.90 boyundaki Bijol’un transfer şartlarını öğrenmek için İtalyan kulübüyle temas kurdu.
Bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.