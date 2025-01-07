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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı - 7 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Ege kıyıları sağanak yağmurlu diğer bölgeler, parçalı bulutlu olacak. İç bölgelerde buzlanma ve don beklenirken, doğuda çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 07.01.2025 - 07:38
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        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 15°

        Ankara

        Güneşli 10°

        İzmir

        Bulutlu 15°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 16°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 14°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 11°

        Gaziantep

        Güneşli 12°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -3°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz'in kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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