DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret ediyor
Giriş: 07.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:45
DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüyor.
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel ile Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Gökçe Gökçen'i ziyaret ediyor.
DEM Parti dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ardından da AK Parti heyetini ziyaret etmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ