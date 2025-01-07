En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

Yaklaşık 3,7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zamma paralel yüzde 15,75 oranında artırılacak. Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Geçen yıl temmuz ayından beri 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ocak ayından geçerli olmak üzere 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek. En düşük emekli aylığı zammı için kanun değişikliği yapılacak. Kanun değişikliğinin ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmemesi halinde ocak ayı farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.