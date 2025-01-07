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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:07
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        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
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        Yaklaşık 3,7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zamma paralel yüzde 15,75 oranında artırılacak. Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

        Geçen yıl temmuz ayından beri 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ocak ayından geçerli olmak üzere 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

        Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.

        En düşük emekli aylığı zammı için kanun değişikliği yapılacak. Kanun değişikliğinin ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmemesi halinde ocak ayı farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

        En düşük emekli aylığı ilk kez 2019 yılında 1000 lira olarak belirlendi. Geçen yıl temmuz ayında ise 10.000 TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi.

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