Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! İddianame hazırlandı, indirim istendi!

Batman'da Ramazan Baykara'nın (22), dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz'ı (20) ve onun ilişki yaşadığını ileri sürdüğü Rükneddin Özdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

DHA'nın haberine göre savcılık, iddianamede, sanığın bu eylemi aldatmadan duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, toplamda 45 yıl hapis cezası talep etti.

Olay, 17 Mart 2024 gecesi meydana geldi. Ramazan Baykara, dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rükneddin Özdemir'e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir yere yığıldı, Baykara da kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in öldüğünü belirledi.

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Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan Baykara, Esra Yılmaz'ın Rükneddin Özdemir ile mesajlaşmalarını gördüğünü ve tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir'e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi. Baykara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.