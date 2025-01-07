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        Haberler Gündem 3. Sayfa Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı! | Son dakika haberleri

        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!

        İstanbul'da, bir yıl önce, 52 yaşındaki Tuncer Cihan'ın hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne saldırı davasının duruşmasında, davanın 1 numaralı sanığı olan Rus uyruklu tutuklu sanık David Tanduev'e mahkeme başkanı, "Susma hakkını mı kullanmak istiyorsun?" diye sordu. Sanık Tanduev, "Öyle bir hak verirlerse konuşmak istemiyorum. Kendilerine isim söylemek istemiyorum" diye yanıt verdi. Gülerek cevap veren sanığı, mahkeme başkanı uyardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 07:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 07:45
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        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
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        İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak 2024'de pazar ayini yapıldığı sırada kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda Tuncer Cihan (52) hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin aralarında kar maskeli saldırganlar David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un da bulunduğu 43 sanığın yargılanmasına başlandı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        DHA'daki habere göre İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmada bazı tutuklu sanıklar, 4 tutuksuz sanık ve avukatlar hazır bulundu.

        TÜRKİYE'YE YASAL YOLLARLA GELMİŞ

        Tercüman eşliğinde savunması alınan tutuklu sanık Bilel Souibgui, Türkiye'ye yasal yollarla geldiğini belirtti. Burada bulunduğu sürede herhangi bir sabıkası olmadığını ve 5 yıl aynı evde ikamet ettiğini söyledi.

        İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ YAPMIŞ

        Herhangi bir terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan Souibgui, Türkiye'de İngilizce öğretmenliği yaptığını, okuldan arda kalan zamanda kurye olarak restoranlarda çalıştığını söyledi.

        Tutuklu sanıklardan Sobiri Rakhmatjon ile bir hafta aynı restoranda çalıştıklarını, daha sonra onun kaldığı daireyi kiraladığını söyleyen Souibgui, bu kişiyi "Mustafa" olarak tanıdığını ve dosyayı okuduğunda gerçek adını öğrendiğini kaydetti.

        Souibgui, sanıklardan AmirjonKholiqov'u da SobiriRakhmatjon'un akrabası olarak tanıdığını ve Rakhmatjon'un eşyalarını almak için bir kez evine geldiğini savundu.

        SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TANDUEV

        Souibgui'nin savunmasının ardından mahkeme başkanı, kilisedeki saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Rus uyruklu tutuklu sanık David Tanduev'a, tercüman eşliğinde, avukatı olmadığı için bugün savunmasının alınmayacağını bildirdi.

        "İSİM SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

        Tanduev'in "Avukat istemiyorum, kendilerine güvenmiyorum." demesi üzerine mahkeme başkanı, "Susma hakkını mı kullanmak istiyorsun?" diye sordu. Sanık Tanduev, "Öyle bir hak verirlerse konuşmak istemiyorum. Kendilerine isim söylemek istemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

        HAKİME GÜLEREK CEVAP VERDİ

        Gülerek cevap veren sanığı, mahkeme başkanı uyardı. Müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu ise davanın bir numaralı sanığı olan Tanduev'e, avukatsız soru sorulmasının usule aykırı olduğunu belirterek, kendisi için barodan avukat istenmesini talep etti.

        Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere bugün saat 10.00'a ertelendi.

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        #Santa Maria saldırısı
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