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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba oğul kavgası kanlı bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Baba oğul kavgası kanlı bitti!

        Aksaray'da, 70 yaşındaki Mehmet Kurt ile 46 yaşındaki oğlu Serkan Kurt arasında yaşanan tartışmada, evlat dehşeti yaşandı. İfadesinde, "Sarhoştum hatırlamıyorum" diyen oğul Kurt cezaevine gönderilirken babasının sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 08:16 Güncelleme: 07.01.2025 - 08:17
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        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
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        Aksaray'da, Ereğlikapı Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında Mehmet Kurt (70), oğlu Serkan Kurt'un (46) evine gitti.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Baba ile oğul arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, alkollü olduğu öğrenilen Serkan Kurt, babasını karnından bıçakladı.

        BABANIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

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        DHA'daki habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt'un, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        "SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM"

        Polis tarafından gözaltına alınan Serkan Kurt ise ilk ifadesinde, "Sarhoştum hatırlamıyorum" dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Serkan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        #Aksaray
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