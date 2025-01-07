Ferdi Tayfur'un ilk evi ve son evi

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi, 4 Ocak'ta İstanbul'da defnedildi.

Ferdi Tayfur'un vefatından sonra servetinin çocukları arasında nasıl pay edileceği merak konusu oldu. Tayfur'un servetinin ne kadar olduğu henüz resmi olarak açıklanmadı.

Söylentilere göre; Ferdi Tayfur'un, Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaz ile Adana'da 50, İstanbul'da 6 villası ve 30 dairesi olduğu ifade ediliyor. Aynı söylentilere göre; Tayfur'un servetinin toplam karşılığı yaklaşık 3 milyar lira.

Ferdi Tayfur'un serveti önümüzdeki günlerde vasiyetinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Şu anda net olarak görünen ise Ferdi Tayfur'un nereden, nereye geldiği. Bunu da en güzel şekilde ilk evi ile son evi gözler önüne seriyor.

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Ferdi Tayfur'un çocukluk ve erken gençlik günlerini geçirdiği Adana'daki evi, sanatçının hep bilinen yoksulluk günlerinin, Marmaris Adaköy'deki evi ise kariyerinde elde ettiği başarının nişanesi olarak gözler önüne seriliyor.

Ferdi Tayfur, 1981'de film çekimi için gittiği Marmaris Adaköy'e hayran kalmış, orada yaşamının planlarını yapmıştı.O planlarını yıllar önce hayata geçiren Tayfur, deniz kenarındaki evinde; ablası ve yeğenleriyle birlikte yaşıyor, zaman zaman tekne gezintisine çıkıyordu. Fotoğraf: İHA