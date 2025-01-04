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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un cenazesinde olay çıktı - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'a veda

        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü sanatçının cenazesinde olay çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:47
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        Cenazede gerginlik
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        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi.

        Sanatçının cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Tayfur'un cenazesine binlerce kişi katıldı ve izdiham yaşandı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de cenazede yer aldı.

        Cami avlusunda, Ferdi Tayfur'un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı.

        "O buraya gelmeyecek" diye bağıran Şirin Gözalıcı'ya, Tuğçe Tayfur hakaret ederek karşılık verdi.

        Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır, sakinleştirdi.

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        TUĞÇE TAYFUR AYDIN İLE ŞİRİN GÖZALICI ARASINDA NELER OLDU?

        Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenen Tuğçe Tayfur Aydın'ın babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur, "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşılmıştı. Tuğçe Tayfur Aydın ise isim vermeden babasının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı’yı hedef aldı. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını iddia etti. Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" mesajını yazdı, kısa süre sonra da sildi.

        MAHKEMELİK OLDULAR

        Ferdi Tayfur, daha sonra da kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı.

        Ferdi Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı

        İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

        Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı; "Bize 'neden Adana'ya defnedilmiyor?' diye soruyorlar. Dayımın vasiyeti annesinin yanına gömülmekti" dedi.

        Ferdi Tayfur'un ailesi
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        #ferdi tayfur
        #Tuğçe Tayfur
        #Necla Nazır
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