3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti! Zonguldak'ta, evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3.5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında, 23 yaşındaki anne Cansever Kalfa oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia eden Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Katil zanlısı anne, adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:37 facebook

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