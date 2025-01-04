Mustafa Denizli: Galatasaray için kolay maç olmadı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray sahasında Göztepe'yle kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

"GÖZTEPE ÇOK İYİ MÜCADELE ORTAYA KOYDU" Göztepe, Galatasaray karşısında hem fiziksel hem de istek açısından kesinlikle geri kalmadı ve çok iyi bir mücadele ortaya koydu. G.Saray'da Yunus, Barış, Osimhen, Mertens ve Sara gibi futbolcuların da kendi çizgilerinin aşağısında kalmasında önemli bir payı var. Şartlar ne olursa olsun Galatasaray beklediğinden daha dişli bir rakiple karşılaştı. G.Saray'ın bundan sonra oynayacağı maçların hiçbiri kolay geçmeyebilir. Göztepe kendisinden beklenen performansın üzerine çıktı. REKLAM 📺Köşe Vuruşu



🎙️Mustafa Denizli: Göztepe, Galatasaray karşısında hem fiziksel hem de istek açısından kesinlikle geri kalmadı ve çok iyi bir mücadele ortaya koydu. pic.twitter.com/0rmefgFuwU — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025

"G.SARAY İÇİN KOLAY OLMADI" Galatasaray, kolay bir maç oynayacaklarını düşündü ancak Göztepe maça ağırlığını koydu. Tartıya koyduğun zaman, Göztepe bu akşam Galatasaray deplasmanında oynamanın zorluğunu çok da müthiş bir şekilde yaşamadı. Galatasaray için iç saha veya deplasman fark etmez. Önümüzdeki hafta zorlu Başakşehir maçı var. 📺Köşe Vuruşu



🎙️Mustafa Denizli: Galatasaray, kolay bir maç oynayacaklarını düşündü ancak Göztepe maça ağırlığını koydu. Tartıya koyduğun zaman, Göztepe bu akşam Galatasaray deplasmanında oynamanın zorluğunu çok da müthiş bir şekilde yaşamadı. pic.twitter.com/VdHUtJu8cu — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025

"GÖZTEPE LİGİN EN ZORLU TAKIMLARINDAN BİRİ" Göztepe, bu ligin en zorlu takımlarından biri. Aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu futbol bunu açıkça gösteriyor. Galatasaray'ın performansına laf ediyoruz ama buna müsaade etmeyen Göztepe'yi de göz ardı etmemek lazım. 📺Köşe Vuruşu



🎙️Mustafa Denizli: Göztepe, bu ligin en zorlu takımlarından biri. Aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu futbol bunu açıkça gösteriyor. pic.twitter.com/9wdhMZnAUF — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025

"YUNUS ÇABUK, SARA AKILLI OYUNCU" Dünyada en fazla 2. pas gol oluyor, 5. pastan sonrasının gol olma ihtimali çok düşük. Bunu bir ara Barcelona yaptı, geçtiğimiz yıllarda Manchester City çok yaptı. Onlar tabi yüksek kalite ayaklarla sonuç alabiliyordu. Yunus Akgün'ün attığı golde, Gabriel Sara, Mertens ve Yunus üçlüsünün üçüncü vuruşu gol oldu. Yunus çabuk, Sara ise akıllı bir futbolcu. 📺Köşe Vuruşu



🎙️Mustafa Denizli: Yunus Akgün'ün attığı golde, Gabriel Sara, Mertens ve Yunus üçlüsünün üçüncü vuruşu gol oldu. Yunus çabuk, Sara ise akıllı bir futbolcu. pic.twitter.com/IhVtEHt9CV — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025