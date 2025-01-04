Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 21 maça çıktı!
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Göztepe'yi Osimhen (pen.) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Lider Cimbom, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini ise 21 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-1 berabere sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 47’ye çıkararak liderliğini peçinledi.
Galatasaray bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 11'e çıkardı.
Cimbom, Göztepe galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini de sürdürdü.
En son UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar 15’i Süper Lig, 6’sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.
Galatasaray, bu hafta Ziraat Türkiye Kupası’nda ve Süper Lig’de Başakşehir ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilerle kupada evinde, ligde ise deplasmanda mücadele edecek.
GÖZTEPE'YE KARŞI SERİ 10 MAÇA ÇIKTI!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile evinde oynadığı son 10 maçı da kazandı.
Göztepe son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’daki karşılaşmada 1-1 berabere kalarak deplasmandan puanla ayrılmıştı.
Cimbom, bu maçın ardından konuk ettiği rakibini 10 müsabakada mağlup etti.
KALESİNİ YİNE KAPATAMADI
Öte yandan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçın 13'ünde kalesinde gol gördü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'nin de gol atmasına engel olamadı.