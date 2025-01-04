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        Haberler Yaşam Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

        Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan Tomiko Itooka'nın 29 Aralık'ta 116 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:01
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        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
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        Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japon kadın Omiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti.

        Yaşlılık politikalarından sorumlu yetkili Yoshitsugu Nagata, Itooka'nın 29 Aralık'ta Japonya'nın Hyogo Eyaleti'ne bağlı Ashiya kentindeki bir bakım evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

        GEÇEN YIL DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI OLDU

        AP'nin haberine göre 23 Mayıs 1908'te doğan ve muz ile 'Calpis' adlı yoğurt aromalı Japon içeceğini çok seven Itooka, geçen yıl 117 yaşındaki Maria Branyas'ın ölümünün ardından dünyanın en yaşlı insanı olmuştu.

        Dünyanın En Yaşlı İnsanları Sıralaması'nda birinci sırada olduğu kendisine söylendiğinde Itooka sadece "Teşekkür ederim" yanıtını vermişti.

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        Itooka geçen yıl doğum günü kutlandığında, belediye başkanından çiçekler, bir pasta ve bir kart almıştı.

        3 BİN METRELİK DAĞA İKİ KEZ TIRMANDI

        Osaka'da doğan Itooka, lise yıllarında voleybol oynuyordu. Nagata'nın açıklamasına göre, Japon kadın 3 bin 67 metre yüksekliğindeki Ontake Dağı'na iki kez tırmandı.

        Guinness'e göre, 20 yaşında evlenen Itooka'nın iki kızı ve iki oğlu oldu. II. Dünya Savaşı sırasında eşinin tekstil fabrikasının ofisini yönetti.

        Eşi 1979 yılında vefat ettikten sonra Nara'da yalnız yaşamaya devam etti.

        Itooka, geride bir oğul, bir kız ve beş torun bıraktı. Nagata'nın verdiği bilgiye göre, aile ve arkadaşlarının katılımıyla bir cenaze töreni düzenlendi.

        Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre, dünyanın en yaşlı insanı şu anda 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas. Lucas, Itooka'dan 16 gün sonra dünyaya geldi.

        *Görseller AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Tomiko Itooka
        #Dünyanın en yaşlı insanı
        #Japonya
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