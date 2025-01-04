Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı! İzmir'in Menderes ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobilin alev aldığı kazada kimliği henüz belirlenemeyen otomobilin sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ölen kişinin cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:18 facebook

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