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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı | Son dakika haberleri

        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!

        İzmir'in Menderes ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobilin alev aldığı kazada kimliği henüz belirlenemeyen otomobilin sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ölen kişinin cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:18
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        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
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        İzmir'de kaza, saat 09.00 sıralarında Menderes- Gümüldür kara yolunda meydana geldi. Antalya plakalı otomobil ile Ç.K.'nin kullandığı minibüs çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil alev aldı.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'daki habere göre yanan otomobilden çıkamayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, hayatını kaybetti.

        ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Otomobilde bulunan M.Y. ile minibüste olan Ç.K. ve G.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Ölen kişinin cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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