Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde iki araç çarptı!

Sakarya'da akıl almaz kaza, 2 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

İLK ARAÇ YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI Edinilen bilgiye göre, evinden camiye Kur'an kursuna gitmek için çıkan Embiye Karagöz'e (64) cadde üzerinde yaya geçidinden geçtiği esnada M.D. kontrolündeki otomobil çarptı.

İKİNCİ ARAÇ DA ÜZERİNDEN GEÇTİ İHA'daki habere göre çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan kadın yola düştü. Kazayı gören çevredekiler, yardım için yaralı kadının yanına koştu. Kazadan yaklaşık 5 dakika sonra ise M.G. kontrolündeki otomobil, kalabalığın arasına dalarak yerde yatan Karagöz'ün üzerinden geçti. REKLAM

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR 5 dakika içerisinde iki ayrı aracın çarpması neticesinde ağır yaralanan talihsiz kadın, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altında olan kadının yaşam mücadelesi sürüyor.

DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA KAMERADA Öte yandan, ‘bu kadarı da' olmaz dedirten kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı kadının savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Meydana gelen kazanın ardından kadına yardım etmek için bölgeye koşan kalabalığın arasına farklı bir otomobilin daldığı ve yerde yatan yaralı kadını ezdiği anlar da görüntülere yansıdı. O esnada yaşanan panik an be an kaydedildi.

"ANNEMİ YOĞUN BAKIMDA UYUTUYORLAR" Yaşadığı şoku anlatan yaralı kadının kızı Emel Karagöz Başarış, “Kaza, Perşembe sabahı yeni stat yolunda akaryakıt istasyonu mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada anneme süratli bir araç çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardım için bölgeye koşarak annemi yolun kenarına çekiyor. Fakat yine farklı bir araç sağ şeritten gitmek varken yine hızlı bir şekilde o grubun içerisine dalıyor ve annemin üzerinden geçiyor.