Cevdet Yılmaz: En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir

Aralık enflasyonunun belli olmasıyla emekli maaş zamlarına ilişkin oran da belli olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emeklilik aylığı ile ilgili çalışmanın Ocak ayı içerisinde muhtemelen tamamlanmış olacağını söyledi.

Gazetecilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Yılmaz konuyla ilgili olarak “Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Ekonomi gündeminin farklı başlıklarını değerlendiren Yılmaz enflasyondaki gelişmelerle ilgili olarak da Ocak ayında olumlu anlamda baz etkisi olacağını söyledi. Yönetilen yönlendirilen fiyatlar konusunda enflasyonda mücadeleye mali politikalarla destek vermek adına akaryakıt ÖTV’sinin sınırlandığına dikkat çeken Yılmaz deprem harcamaları azaldıkça mali alanın artacağını belirtti.

REKLAM Enflasyon ve TCMB yorumları Yılmaz, enflasyondaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası patikasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Yılmaz, “Enflasyonun ana eğiliminde aşağıya doğru bir eğilim, gidişat oluşmuş durumda. Bu da tabii Merkez Bankamızın politikasını etkileyecektir, başka türlü düşünmek de mümkün değil. Ama faiz politikası dışında da enstrümanları var Merkez Bankamızın” dedi.

Yılmaz kur rejimini değiştirmek gibi bir hedeflerinin olmadığını ancak bunun spekülatif hadiselere müdahale edilmeyeceği anlamına gelmediğini de ekledi. Yılmaz kurda bir seviye hedefleri olmadığını da vurguladı. Yılmaz faiz indirimlerinin mevduat faizlerine daha fazla yansıyacağını düşündüklerini de ifade etti. “2025’te KKM’yi fazla konuşmamaya başlarız” TCMB’nin 2025 para politikası metninde tamamen son vermeyi planladığı kur korumalı mevduatla ilgili olarak Yılmaz da benzer mesajlar verdi.

Yılmaz, “2025 yılı içinde herhalde artık bunu fazla konuşmamaya başlarız, tam tarih vermem mümkün değil ama aşama-aşama zaten bunun cazibesi kalkıyor. Önemli olan kamuya bir yükümlülük getirmemesi. O yönde de zaten önemli adımlar atmış durumdayız. Bence bugün geldiğimiz noktada artık KKM’nin etkisi büyük oranda azaldı” dedi. REKLAM Yılmaz vergilerde ise çalışmaların büyük oranda yapıldığını belirtti. SGK ile ilgili olarak da Yılmaz gündemlerinde kapsamlı bir SGK reformu olmadığını söyledi.

“Sosyal konut meselesine önümüzdeki dönemde ağırlık vereceğiz” Yılmaz, enflasyonun arz tarafında gıda, konut ve enerjiyle ilgili olarak önemli inisiyatifler geliştirdiklerini söyledi. Yılmaz, gıda arzı için sulama projelerine destek verdiklerini belirtirken, özellikle metropollerden başlamak üzere sosyal konut üretiminin artırılacağını belirtti. Yılmaz istihdam destekleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Biz işletmelerimizin istihdamını korumak istiyoruz, programın asıl amacı bu. Cumhurbaşkanımız bunun ana başlığını açıkladı zaten, detaylarını tartışacağız. Ama düşündüğümüz şu: KOSGEB kanalıyla işletmelere bu desteğin ulaştırılması şeklinde, ama bürokrasi oluşturmadan çok hızlı, seri bir şekilde bu tespitleri yapıp işletmelerimize bu 2 bin 500’e kadar olan desteği sağlamak istiyoruz" dedi.