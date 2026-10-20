UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Çek ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

Slavia Prag'da ise sahneye 21. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor çıktı.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN HIZLI GOLÜ

Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golü Slavia Prag filelerine gönderen Oğuz Aydın, aynı zamanda Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken golü kaydeden oyuncu oldu.

SAKATLIK ŞOKU

Sarı-lacivertlilerde Nathan Ake 19. dakikada rakip ceza sahasında kendini yere bıraktı. Hakem Ricardo De Burgos, sağlık ekiplerini sahaya davet etti. İlk müdahalesi sahada yapılan Ake için kenar yönetimine değişiklik işareti verildi. Nathan Ake, 21. dakikada kenara gelirken yerine Kojo Peprah Oppong girdi.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe lig aşamasında puanını 2'e yükseltti. Slavia Prag ise puanla tanışmış oldu.

Fenerbahçe gelecek maçta Liverpool'u sahasında konuk edecek. Slavia Prag ise evinde Arsenal'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Skriniar’ın pasında sağ tarafta topu alan Oğuz Aydın, içeriye doğru katedip ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Markovic’in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0

11. dakikada sağ taraftan Semedo’nun attığı pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Greenwood’un kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

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15. dakikada Ederson’un pasında topu alan Guendouzi’nin hatalı pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Lukas Provod, bekletmeden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

27. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu alan Greenwood, pasını ceza yayı gerisindeki Guendouzi’nin önüne attı. Guendouzi’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

37. dakikada Kante’nin pasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın bu kez ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

45. dakikada sol taraftan Archie Brown'ın ortasında Vedat Muriqi arka direkte göğsüyle kontrol edip şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Markovic'de kaldı.

61. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Sturm, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Nowak’a aktardı. Nowak’ın yakın direğe bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Oppong’dan döndü.

64. dakikada sol tarafta rakipten topu kapan Lukaku, pasını kale önündeki Nene’ye aktardı. Nene’nin bekletmeden vuruşunda kaleci Markovic meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Slavia savunması topu uzaklaştırdı.

81. dakikada Provod’un pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ayaosi’nin vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

82. dakikada Greenwood’un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lukaku’nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

90. dakikada sağ taraftan Ayaosi'nin kale önüne ortasında Kacor, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Ricardo De Burgos, Iker De Francisco, Ivan Masso Granado

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake (Kojo Oppong dk. 21), Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 63), Mason Greenwood (İsmail Yüksek dk. 82), Kerem Aktürkoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 82), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 63)

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ognjen Mimovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Slavia Prag: Jakub Markovic, Tomas Vicek (Samuel Isife dk. 62), David Zima, Ange N’Guessan, Mubarek Suleiman (Pavel Kacor dk. 86), David Moses, Wiktor Nowak, Oskar Kubiak (Toumani Diakite dk. 75), Emmanuel Ayaosi), Lukas Provod (Michal Sadilek dk. 85), Danijel Sturm (Mojmir Chytil dk. 62)

Yedekler: Nazar Domchak, Adam Rezek, Tomas Holes, Mikulas Konecny, David Barcot, Matej Kotrba, Petr Potmesil

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Goller: Oğuz Aydın (dk. 4), Mason Greenwood (dk. 11) (Fenerbahçe), Lukas Provod (dk. 15), Pavel Kacor (dk. 90) (Slavia Prag)

Sarı kartlar: N’Golo Kante, Milan Skriniar, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Jindrich Trpisovsky (Teknik Direktör), Wiktor Nowak (Slavia Prag)