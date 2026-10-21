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        Haberler Gündem Güvenlik Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama

        Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama

        Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 01:43 Güncelleme:
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        33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama

        Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78'i tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre, diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol kararıyla, 2'si ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        33 İLDE YASA DIŞI BAHİSTEN 7,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

        Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da operasyon düzenlenmiş, 101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlenmişti.

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        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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