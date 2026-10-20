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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Okan Buruk: Wilfried Singo uygun olması halinde süre alacak!

        Okan Buruk: Wilfried Singo uygun olması halinde süre alacak!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa'da Lille ile karşı karşıya gelecek. Sporting Lizbon ve Barcelona yenilgilerini unutturmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa'dan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve milli futbolcu Yunus Akgün basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:24 Güncelleme:
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        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Lille ile kozlarını paylaşacak. Sporting Lizbon ve Barcelona mağlubiyetlerini geride bırakmak isteyen sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor.

        Zorlu mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımın yıldız isimlerinden Yunus Akgün basın toplantısında soruları yanıtladı.

        İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

        Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadık. Başlama şansımız vardı ama Lizbon'da bunu değerlendiremedik. Barcelona maçının ilk devresinde ümitlendik. İki maçın ilk yarısında da iyi başladık. Lille maçında 90 dakikaya oyunu yaymak istiyoruz. Fransa Ligi'nde ikinci durumdalar. Teknik direktör değişikliği, ilk defa teknik direktör olarak burada yer alacak teknik adamın bu seneki performansı iyi başladı. Onlar da bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kazanamadı. Kendi sahalarında oynamaları şans, kazanmak isteyeceklerdir. Eksikleri var, bizim de eksiklerimiz oldu. Rafael Leao dışında herkes burada. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

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        "KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIZ"

        Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde oynayacağımız 5 maç çok kritik... Bir üst tur için her puan değerli ve bizi yukarıda tutacak. Lille için de bu geçerli, onlar için de çok önemli maç. Değerli bir takımla oynayacağız. Farklı oyunlar oynayabilen bir takım. Önemli sakatlıkları, belirsizleri var. Bizim için de bu 5 maç kritik, ilkine çıkıyoruz ve kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA BU OLMAMALI"

        Dört maçı 90. dakikalarda kazanan bir Galatasaray var. Fizik olarak sorun olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman kırılma yaşıyoruz. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Gol yiyebilirsiniz, öz güveni yüksek tutmalısınız. İkinci yarıların başını iyi oynamalıyız, sonuç ne olursa olsun. Gençlerbirliği maçında da ikinci yarı başında bunu yaşadık. Çok da maç oynuyoruz. Oyuncular milli maçlara da gidiyor ve dinlenemiyoruz. Zaman zaman yorgunluklar çıkıyor, ama Şampiyonlar Ligi maçında bu olmamalı.

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        "SINGO İDMANDA YER ALDI"

        Wilfried Singo idmanın tamamında yer aldı. Lille maçında uygun olması halinde süre alacak.

        İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLERİ:

        Lille iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde artık puan almak istiyoruz. Okan Hoca'nın doğum günüydü, ona galibiyet armağan etmek istiyoruz.

        "BERKE BİRAZ MOLA VERSE İYİ OLUR"

        Berke Özer'i çok severim Alt yaş milli takımlarında çok maça çıktık beraber. Lille'de çok iyi oynuyor. Yarınki maçta biraz mola verse iyi olur. Buradan da ona başarılar diliyorum.

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