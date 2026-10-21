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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'a göre İran ile savaş "çok yakında" sona erecek

        ABD Başkanı Trump'a göre İran ile savaş "çok yakında" sona erecek

        ABD Başkanı Trump, ara seçim öncesi seçmenlerin akaryakıt fiyatlarından şikayet ettiğini soran bir gazeteciye, "Başka çarem yoktu. İran ile savaş biter bitmez, ki çok yakında bitecek, petrol fiyatları kaya gibi dibe çakılacak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:15 Güncelleme:
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        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savunarak, İran'ın "gelecekte de nükleer silaha sahip olmayacağından" emin olmak istediklerini söyledi.

        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısının ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

        3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin yüksek akaryakıt fiyatlarından şikayet ettiğini soran bir muhabire yanıt veren Trump, "Başka çarem yoktu. İran ile savaş biter bitmez, ki çok yakında bitecek, petrol fiyatları kaya gibi dibe çakılacak." dedi.

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        İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için yüksek petrol fiyatlarının aslında "ödenmesi gereken küçük bir bedel" olduğunu savunan ABD Başkanı, yakın zamanda fiyatların düşeceğini ve herkesin memnun olacağını ifade etti.

        İran'ın halen yapması gereken bazı şeyler olduğunu ve bunun için savaşın tamamen sona ermediğini anlatan Trump, "İstesek şu anda oradan çekilebiliriz ve harika bir iş çıkarmış olurduk, ancak bu durum benim için yeterli değil. Beş yıl, altı yıl, on yıl sonra da bunun (nükleer silah) gerçekleşmeyeceğinden emin olmalıyız ve öyle de olacak." değerlendirmesini yaptı.

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