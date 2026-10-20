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        Haberler Gündem 24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı

        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:14 Güncelleme:
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        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erler Mahallesi 2453. Caddesi'nden Etimesgut istikametine doğru giden 530-1 hat numaralı EGO otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

        Kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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