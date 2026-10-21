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        Haberler Dünya ABD'de Trump yönetimi, göreve geldiği günden bugüne 300 binden fazla vizeyi iptal etti

        ABD'de Trump yönetimi, göreve geldiği günden bugüne 300 binden fazla vizeyi iptal etti

        ABD Başkanı Trump'ın 20 Ocak 2025'te göreve gelmesinden bu yana yönetimin 300 binden fazla vizeyi iptal ettiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin göçmenlik politikalarını kapsamlı biçimde sıkılaştırmayı sürdürdüğü bir dönemde, Donald Trump yönetiminin ikinci başkanlık döneminde 300 binden fazla ABD vizesini iptal ettiğini açıkladı.

        Açıklanan sayı, son haftalarda vize iptallerinin hız kazandığını gösterdi.

        Dışişleri Bakanlığı, 10 Ağustos'ta yayımladığı güncellemede, Trump'ın Ocak 2025'te başlayan mevcut başkanlık döneminden bu yana iptal edilen vize sayısının 175 bini aştığını bildirmişti.

        Trump yönetimi, göçmenlik politikalarını sıkılaştırma ve sınır dışı etme girişimlerinin ülke içindeki güvenliği artırmayı amaçladığını savunuyor. Hak savunucuları ise bu uygulamaların adil yargılanma güvencesini ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğin belirtiyor.

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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, son verileri sosyal medya platformu X üzerinden duyururken "Trump yönetimi, tarihteki herhangi bir yönetimden daha hızlı bir tempoda ve daha fazla vize iptal etti" ifadelerini kullandı.

        Pigott, yönetimin "vizeyle ABD'de bulunan ve yasaları çiğneyen, dolandırıcılık yapan veya ulusal güvenliğimizi tehlikeye atan yabancılara karşı sıfır tolerans politikası" izlediğini ifade etti.

        Hak savunucularının özellikle tepki gösterdiği vize iptalleri arasında, ABD'nin yakın müttefiki İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden Filistin yanlısı yabancı göstericilerin vizelerinin iptal edilmesi bulunuyor.

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        Trump yönetimi, yabancı göstericileri sınır dışı etmeye yönelik girişimlerin yanı sıra göçmenler ve vize başvurusu yapan kişiler için sosyal medya incelemelerini de sıkılaştırdı.

        Trump, 2024 seçim kampanyasında yasa dışı göçü durdurma vaadinde bulunmuştu. Ancak yönetimi, belirli çalışma vizelerine yüksek ücretler getirmek gibi uygulamalarla yasal göçü de zorlaştırdı.

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