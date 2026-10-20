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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal: Kazanırız taraftarımızla barışırız

        İsmail Kartal: Kazanırız taraftarımızla barışırız

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler 90. dakikada yedikleri gol ile 2-2 berabere kaldı ve galibiyeti kaçırdı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında taraftarların istifa tezahüratları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Çek ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 90. dakikasında yediği gol ile galibiyeti kaçıran sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde puanını 2'ye yükseltti.

        Zorlu mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında soruları yanıtladı.

        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

        Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim. Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz.

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        Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına ekibimizle birlikte hazırlanacağız.

        "ÇOK AZ POZİSYON VERDİK AMA 2-2 BİTTİ"

        Taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz daha üzgünüz. Burası Şampiyonlar Ligi, çok iyi bir takım, maç öncesi açıkladık. Buna rağmen ilk yarı goller ve çok net pozisyonlar var. Çok az pozisyon verdik ama 2-2 bitti. Bunu istemiyorduk. Taraftarları üzdüğümüz için çok üzgünüz.

        "AKE'DE ÇOK UFAK ÇEKME OLDU ADALEDE"

        Nathen Ake'de çok ufak çekme oldu adalede... MR'ı çekilecek, bakalım yırtık var mı, yok mu... Sağlık ekibi açıklama yapacaktır.

        "KEREM TAKIM İÇİN MÜCADELE ETTİ"

        Kerem takım savunmasına Oğuz'dan çok daha fazla yardım etti. Yorgundu istediklerimizi yapamadı ikinci yarı... Güzel gol attı, iyi oynadı. Kerem ise takım için mücadele etti ve iyi işler yaptı. Bunları bildiğimiz için Oğuz'u oyundan aldık ve Kerem'i oyuna soktuk.

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        "DERBİLERE ALIŞIĞIZ"

        Biz büyük takımız, Fenerbahçe'yiz... Derbilere alışığız. Galatasaray maçını kazanmak için oraya gideceğiz.

        "KAZANIRIZ, TARAFTARIMIZLA BARIŞIRIZ"

        İstifa tezahüratları... Futbolda bunlar var. Keşke olmasaydı. Biz önümüze bakıyoruz. Derbi maçı var, kazanırız. Sonra tekrar maçlar var. Kazanırız, taraftarımızla barışırız. Bunlar olan şeyler.

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