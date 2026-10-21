Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
Karabük'te, edinilen bilgiye göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı 38 yaşındaki Fuat G.'yi, iki ekmek bıçağıyla ağır yaralayan 31 yaşındaki Gözde Tüfekçi, tutuklandı. Fuat G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi
Karabük'te olay, dün saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi.
KISKANÇLIK TARTIŞMASI YAŞANDI
DHA'daki habere ve iddiaya göre, Gözde Tüfekçi (31) ile erkek arkadaşı Fuat G. (38) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
İKİ EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde Tüfekçi, mutfaktan aldığı 2 ekmek bıçağıyla Fuat G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fuat G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Fuat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Gözde Tüfekçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.