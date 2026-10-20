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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken, Galatasaray 19 puanla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Amed SF ve Fenerbahçe izlerken; Trabzonspor da Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Galatasaray 19 puanla zirvede yer alırken; Amed Sportif Faaliyetler 17 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe ise 16 puanla 3. sırada konumlandı.

        2

        Haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor 16 puanla 4; bordo-mavililere mağlup olan Beşiktaş ise 15 puanla 5. sırada yer aldı.

        3

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.

        4

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        5

        18- EYÜPSPOR: 16 PUAN

        6

        17- GAZİANTEP FK: 32 PUAN

        7

        16- SAMSUNSPOR: 35 PUAN

        8

        15- GENÇLERBİRLİĞİ: 36 PUAN

        9

        14- KONYASPOR: 38 PUAN

        10

        13- GÖZTEPE: 39 PUAN

        11

        12- ERZURUMSPOR FK: 40 PUAN

        12

        11- ÇAYKUR RİZESPOR: 40 PUAN

        13

        10- KOCAELİSPOR: 41 PUAN

        14

        9- ALANYASPOR: 41 PUAN

        15

        8- KASIMPAŞA: 48 PUAN

        16

        7- AMED SF: 49 PUAN

        17

        6- BAŞAKŞEHİR: 49 PUAN

        18

        5- ÇORUM FK: 49 PUAN

        19

        4- TRABZONSPOR: 68 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %7.1
        Geçen hafta: %4.4

        20

        3- BEŞİKTAŞ: 71 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %10.2
        Geçen hafta: %15.4

        21

        2- FENERBAHÇE: 76 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %25.4
        Geçen hafta: %27.1

        22

        1- GALATASARAY: 80 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %57.1
        Geçen hafta: %52.8

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