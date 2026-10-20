İstanbul son 84 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya. Metrekareye düşen 272 kilogram yağış sonrası yaşananları aktarıyoruz. İstanbul genelinde etkili olan aşırı yağmur hayatı felç etti. Çarşamba akşamı başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3 ki... Daha Fazla Göster

İstanbul son 84 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya. Metrekareye düşen 272 kilogram yağış sonrası yaşananları aktarıyoruz. İstanbul genelinde etkili olan aşırı yağmur hayatı felç etti. Çarşamba akşamı başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki son durumu, hasar gören binaları ve sel felaketinin yarattığı tabloyu ekranlarınıza getiriyoruz. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon piyasasına yönelik açıklamaları ve uzaydan gelen gizemli sinyal hakkındaki gelişmeler yer alıyor. Günün öne çıkan haberler ve sıcak gelişmelerle HT360'ta yaşananları takip edebilirsiniz. Daha Az Göster