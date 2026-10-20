Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken, Galatasaray 19 puanla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Amed SF ve Fenerbahçe izlerken; Trabzonspor da Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Galatasaray 19 puanla zirvede yer alırken; Amed Sportif Faaliyetler 17 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe ise 16 puanla 3. sırada konumlandı.
Haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor 16 puanla 4; bordo-mavililere mağlup olan Beşiktaş ise 15 puanla 5. sırada yer aldı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- EYÜPSPOR: 16 PUAN
17- GAZİANTEP FK: 32 PUAN
16- SAMSUNSPOR: 35 PUAN
15- GENÇLERBİRLİĞİ: 36 PUAN
14- KONYASPOR: 38 PUAN
13- GÖZTEPE: 39 PUAN
12- ERZURUMSPOR FK: 40 PUAN
11- ÇAYKUR RİZESPOR: 40 PUAN
10- KOCAELİSPOR: 41 PUAN
9- ALANYASPOR: 41 PUAN
8- KASIMPAŞA: 48 PUAN
7- AMED SF: 49 PUAN
6- BAŞAKŞEHİR: 49 PUAN
5- ÇORUM FK: 49 PUAN
4- TRABZONSPOR: 68 PUAN
Şampiyonluk şansı: %7.1
Geçen hafta: %4.4
3- BEŞİKTAŞ: 71 PUAN
Şampiyonluk şansı: %10.2
Geçen hafta: %15.4
2- FENERBAHÇE: 76 PUAN
Şampiyonluk şansı: %25.4
Geçen hafta: %27.1