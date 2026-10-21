Manisa'da, edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Hayatını kaybeden Arif Bulut.

'YASAK İLİŞKİ' İDDİASIYLA TÜFEĞİNİ ALDI

İddiaya göre, evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut (25) ile eşi Duygu B. arasında ilişki olduğunu öğrenen İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

Öldürülen Hasan Hüseyin Bulut.

GENÇ ADAMI BACAKLARINDAN VURDU

İHA'daki habere göre Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek amacıyla tarlaya gittiği öne sürülen İsmail B., yanında bulunan av tüfeğiyle genç adamı bacaklarından vurdu.

OĞLUNU KORURKEN GÖĞSÜNDEN VURULDU

O sırada oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) ise göğsünden vuruldu.

Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'u yeniden hedef aldığı öğrenildi.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın duyulması üzerine tarlaya gelen Bulut ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

AV TÜFEĞİYLE TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin av tüfeğiyle birlikte teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.