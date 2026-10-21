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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası

        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası

        Manisa'da, dün yaşanan silahlı saldırıda 54 yaşındaki Arif Bulut ile oğlu 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Bulut hayatını kaybetti. Cinayetin faili İsmail B.'nin, eşi Duygu B. ile Hasan Hüseyin Bulut arasında ilişki olduğunu öğrendikten sonra Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya av tüfeğiyle gittiği iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası

        Manisa'da, edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

        Hayatını kaybeden Arif Bulut.
        Hayatını kaybeden Arif Bulut.

        'YASAK İLİŞKİ' İDDİASIYLA TÜFEĞİNİ ALDI

        İddiaya göre, evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut (25) ile eşi Duygu B. arasında ilişki olduğunu öğrenen İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

        Öldürülen Hasan Hüseyin Bulut.
        Öldürülen Hasan Hüseyin Bulut.

        GENÇ ADAMI BACAKLARINDAN VURDU

        İHA'daki habere göre Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek amacıyla tarlaya gittiği öne sürülen İsmail B., yanında bulunan av tüfeğiyle genç adamı bacaklarından vurdu.

        OĞLUNU KORURKEN GÖĞSÜNDEN VURULDU

        O sırada oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) ise göğsünden vuruldu.

        Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'u yeniden hedef aldığı öğrenildi.

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        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Olayın duyulması üzerine tarlaya gelen Bulut ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

        AV TÜFEĞİYLE TESLİM OLDU

        Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin av tüfeğiyle birlikte teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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