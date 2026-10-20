Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
Manisa'da, İ.B. isimli şüpheli tarafından av tüfeğiyle düzenlendiği öne sürülen silahlı saldırıda, 54 yaşındaki baba Arif Bulut ile oğlu 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Bulut olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:56 Güncelleme:
Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı faciayla sonuçlandı. Balıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayda, İ.B. isimli şüphelinin baba ve oğluna av tüfeğiyle ateş açtığı iddia edildi.
İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İHA'da yer alan habere göre saldırıda ağır yaralanan Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25), olay yerinde hayatını kaybetti.
SALDIRININ NEDENİ BİLİNMİYOR
Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği olay mahallede üzüntüye neden olurken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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