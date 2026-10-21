Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 21°

        Bursa

        Güneşli 21°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 24°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 19°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

        BURSA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

        REKLAM

        ADANA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

        ANKARA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

        BOLU °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        REKLAM

        ZONGULDAK °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        ERZURUM °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        GAZİANTEP °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 19 Ekim 2026 (Fransa Yanıyor, İngiltere Sırada Mı?)

        Türkiye siyasetinde belediyeler üzerinden yaşanan transfer hareketliliği ve değişen siyasi dengeler Faruk Aksoy ile Nedir Ne Değildir'de ele alındı. AK Parti'ye katılması beklenen yeni büyükşehir belediye başkanına ilişkin iddialar, belediyelerdeki siyasi geçişlerin devam edip etmeyeceği ve bu geliş...
        #son dakika haberi
        #hava durumu
        #meteoroloji
        #yağmur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        Tavan kör etti!
        Tavan kör etti!
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama
        33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar