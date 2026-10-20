Libya, Türkiye ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını 7 yıl sonra onayladı
Libya, 2019 yılında Türkiye ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladığını duyurdu. Bu anlaşmayla Türkiye, Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmaları gerçekleştirebilecek.
Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:33 Güncelleme:
Libya Parlamentosu, Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı.
Anlaşmanın imzalandığı dönem Libya'nın Trablus ve Tobruk'ta iki ayrı hükümetinin bulunması, anlaşmanın onaylanma sürecini çıkmaza sokmuştu.
27 Kasım 2019'da imzalanan anlaşma, 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Şartı'nın 102. maddesi gereğince onaylanmasına rağmen 2021'de Libya Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.
Türkiye bu anlaşmayla sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına başlayabilecek. Bu anlaşma ile iki ülke Akdeniz'deki doğal kaynaklara hak talep edebilecek.
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