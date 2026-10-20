Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Libya, Türkiye ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını 7 yıl sonra onayladı

        Libya, Türkiye ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını 7 yıl sonra onayladı

        Libya, 2019 yılında Türkiye ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladığını duyurdu. Bu anlaşmayla Türkiye, Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmaları gerçekleştirebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı

        Libya Parlamentosu, Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı.

        Anlaşmanın imzalandığı dönem Libya'nın Trablus ve Tobruk'ta iki ayrı hükümetinin bulunması, anlaşmanın onaylanma sürecini çıkmaza sokmuştu.

        27 Kasım 2019'da imzalanan anlaşma, 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Şartı'nın 102. maddesi gereğince onaylanmasına rağmen 2021'de Libya Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

        Türkiye bu anlaşmayla sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına başlayabilecek. Bu anlaşma ile iki ülke Akdeniz'deki doğal kaynaklara hak talep edebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksim'deki kanlı çatışmada hüküm giymişti

        İstanbul Taksim'de, 2018 yılında restoran işletmecileri ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Tarık Durucan hayatını kaybetti. 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Taksim'deki olayla ilgili 12 yıl hapis cezası bulunan Y.K., Asayiş Şube...
        #libya
        #türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü