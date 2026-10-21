Evde otururken tavandan kopan moloz yığını altında kalan kadın yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde oturan 75 yaşındaki F.Ö. bir anda kopan tavan parçaları altında kaldı. Yaşlı kadının görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı
Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:28 Güncelleme:
Kayseri’de bir apartman dairesinde oturan F.Ö. (75), tavandan kopan moloz yığını altında kalarak yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.
3’üncü katta oturan F.Ö.’nün üzerine, henüz bilinmeyen nedenle tavandan kopan moloz yığını düştü.
GÖRME KAYBI YAŞADI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö., ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavisi devam eden F.Ö.’nün görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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