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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!

        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini resmen açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 16:44 Güncelleme:
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        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!

        A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın getirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir." denildi.

        Açıklamada, Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

        Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan ve birçok kez ay-yıldızlı formayı giyen Yalçın, bu kez A Milli Takım'da teknik direktör olarak görev yapacak.

        Sergen Yalçın, 2013'te başladığı teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ta görev aldı.

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        Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

        2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımı'nda, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste yaşanan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.

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        #TFF
        #sergen yalçın
        #Teknik Direktör
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