TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Millî Takımımızın teknik direktörlüğü görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesini kararlaştırdı. 53 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak.



5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya… pic.twitter.com/hwVC0Ei9LE — TFF (@TFF_Org) October 20, 2026

Açıklamada, Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan ve birçok kez ay-yıldızlı formayı giyen Yalçın, bu kez A Milli Takım'da teknik direktör olarak görev yapacak.

Sergen Yalçın, 2013'te başladığı teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ta görev aldı.

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Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımı'nda, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste yaşanan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.