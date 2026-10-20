Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması: 4 senelik anlaştık!
Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için anlaşmaya vardığını açıkladı. Yeni görevinden dolayı gurur duyduğunu belirten Yalçın, "Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Hepimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun" dedi. İşte Sergen Yalçın'ın milli takım sözleri...
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaştı. Deneyimli çalıştırıcı da Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamada milli takımın başına geçmek için anlaşmaya vardığını duyurdu.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
"AY- YILDIZ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"
"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur."
BERKE ÖZER AÇIKLAMASI
"Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz."
"4 SENELİK ANLAŞTIK"
"Tablo kötü Dünya Kupası'ndan beri. Şöyle bir durum var, bir galibiyetle en iyi sonuncu olabilir ve play-off oynayabiliriz. A Ligi'nde düşmememiz gerekiyor. Oradaki maçlar bizim seviyemizi artıracak. Belçika'yı yenersek play-off oynarız. O maçı kazanmamız lazım. Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. 4 yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Mecbur yapmak zorundayız çünkü Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Bunların zamanı bu kadar. Bunları keyfe keder yapmıyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynayalım dedim."
- Belçika, Fransa maçları geçsin de öyle başlayayım göreve demediniz mi?
"Demedim. Niye geçsin ki? Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kaybetme önemli olan o. Turnuvalara katılamazsak bize yarar verir."