Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te: Kanun teklifinin birinci bölümü görüşüldü

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, kamu yönetiminde liyakatın düştüğünü öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Şahin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fon soruşturmalarında yaşananların failleri arasında yer aldığını savundu. Şahin, Devlet Denetleme Kurulunun görevini yapması gerektiğini belirtti.

TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Şahin, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin sorunu çözmeyeceğini savundu. İdris Şahin, "Gelin araştırma komisyonu kuralım. Bundan kaçmayın" dedi.

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İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, fon soruşturmalarının ardından iktidarın kamu kaynağının kullanılmayacağını belirttiğini aktararak, bunun kamunun mali risk üstlenmediği anlamına gelmeyeceğini dile getirdi.

Soruşturmaların sürdüğünü hatırlatan Taş, kamuoyunun kapsamlı cevap beklediğini kaydetti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yetkili kurullara güvenen, paralarını yatıran vatandaşların aldatıldığını söyledi.

Gelirini artırmak isteyen vatandaşların kazancını yitirdiğini aktaran Aygun, "Olan garibanlara oldu. Birçok vatandaş feryat ediyor. İktidar çözüm bulmak yerine, pansuman yapıyor. Bu kanun teklifini derhal geri çekin. Bu teklif, sorunların çözümü değil." değerlendirmesinde bulundu.

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Teklifteki etki analizlerini yetersiz bulduklarını belirten Aygun, SPK'nin görevini yapmadığını öne sürdü.

"PROVOKASYONLARA FIRSAT VERİLMEMELİDİR"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifte, fonların tasfiyesine yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti.

Teklifle, sermaye piyasalarının güven ve istikrar içinde işleyişinin korunması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin güvence altına alınmasının amaçlandığını vurgulayan Aksu, kamu bütçesine mali külfet getirilmemesinin amaçlandığını kaydetti.

Teklifle, genel ve sürekli bir fon tasfiyesi kurulmayacağının altını çizen Aksu, ayrıca teklifle ara ödeme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

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Türkiye ekonomisinin istikrarının, finansal istikrardan geçtiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

"Finansal piyasalarla birlikte ekonomide güven erozyonu yaratılmaması için provokasyonlara fırsat verilmemelidir. MHP, devlet idaresini milletimizin emaneti olarak görmektedir. Meselenin üzerine gidilerek haklının hakkını alması, suçlunun da cezasını çekmesi yönündeki iradeden memnuniyet duyuyoruz. İster fon piyasasında, ister belediyelerde, her nerede olursa olsun, ucu kime uzanırsa uzansın her usulsüzlük ve yolsuzluk araştırılmalıdır. Sürecin her aşaması şeffaflıkla yürütülmelidir. Teklifin kabulüyle olağanüstü tasfiye sürecine dair hukuki çerçeve oluşturularak boşluğun doldurulacağını, mağdurların hak ve hukukunun korunacağını değerlendiriyoruz."

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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, iktidarın kamusal denetimi ortadan kaldırdığını savundu.

Sermaye piyasalarındaki işlemlerle vatandaşların birikimlerinin buharlaştığını söyleyen Kaya, iktidarın uyarıları dikkate almadığını öne sürdü.

İktidarı eleştiren Kaya, "Teklifteki 'kamu kaynağı kullanılmayacak' ifadesi koca bir yalan. Kanunlar çiğnendi, suç işlendi. Yasa ihlallerinin gerekleri derhal yerine getirilmelidir. Piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali, örtülü kazanç aktarımı ve görevi kötüye kullanma suçları herkesin gözünün önünde işlendi. Teklif, kalıcı bir çözüm değil." diye konuştu.

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"PARALAR BUHARLAŞIP GİTMEK ÜZERE"

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, vatandaşların devlete güvenerek birikimlerini fonlara yatırdığını belirtti.

İlgili kurumların sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili sistemi denetlemediğini söyleyen Arı, fonlarda yatırımlarını kaybedenlerin borçlarını ödeyemeyeceğini, bu gelişmelerin de ekonomiye olumsuz etki yapacağını dile getirdi.

İktidarın yaşananlardan sorumlu olduğunu savunan Arı, "Paralar buharlaşıp gitmek üzere. Bu paralar buharlaşıp giderse mağdurların paraları ödenemez. Teklif, 455 bin mağdurun mağduriyetini artırma teklifidir. Teklifin, mağduriyetleri gidermeyeceği açıktır. " dedi.

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Şahsı adına konuşan Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, teklifteki düzenlemeleri eleştirdi.

İktidarın TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını kabul etmediğini söyleyen Ocaklı, sermaye piyasalarındaki işlemlerin araştırılmamasının istendiğini iddia etti.

"TASFİYESİNE KARAR VERİLEN FON SAYISI İSE 131'DİR"

Şahsı adına konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, teklifin 9 maddeden oluştuğunu hatırlattı.

Yaşananların fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana geldiğini belirten Alan, Devlet Denetleme Kurulunun denetlemelerini gerçekleştirdiğini aktardı.

Alan, "Fon piyasamızda 2 bini aşkın yatırım fonu bulunmaktadır. Tasfiyesine karar verilen fon sayısı ise 131'dir. Teklifimizle kamu bütçesine mali yük getirilmemektedir. Tasfiye sürecinde hazine kaynağı, bütçe imkanı kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.