Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.797,70 %3,22
        DOLAR 49,5993 %0,07
        EURO 55,7102 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.565,98 %-0,11
        BITCOIN 82.693,00 %-0,06
        FAİZ 39,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 91,51 %-1,03
        GBP/TRY 66,3812 %0,03
        EUR/USD 1,1224 %-0,12
        BRENT PETROL 107,15 %0,79
        ÇEYREK ALTIN 10.735,37 %-0,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te: Kanun teklifinin birinci bölümü görüşüldü

        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te: Kanun teklifinin birinci bölümü görüşüldü

        TBMM Genel Kurulunda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te

        Teklifin birinci bölümünün tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, kamu yönetiminde liyakatın düştüğünü öne sürdü.

        Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Şahin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fon soruşturmalarında yaşananların failleri arasında yer aldığını savundu. Şahin, Devlet Denetleme Kurulunun görevini yapması gerektiğini belirtti.

        TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Şahin, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin sorunu çözmeyeceğini savundu. İdris Şahin, "Gelin araştırma komisyonu kuralım. Bundan kaçmayın" dedi.

        REKLAM

        İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, fon soruşturmalarının ardından iktidarın kamu kaynağının kullanılmayacağını belirttiğini aktararak, bunun kamunun mali risk üstlenmediği anlamına gelmeyeceğini dile getirdi.

        Soruşturmaların sürdüğünü hatırlatan Taş, kamuoyunun kapsamlı cevap beklediğini kaydetti.

        CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yetkili kurullara güvenen, paralarını yatıran vatandaşların aldatıldığını söyledi.

        Gelirini artırmak isteyen vatandaşların kazancını yitirdiğini aktaran Aygun, "Olan garibanlara oldu. Birçok vatandaş feryat ediyor. İktidar çözüm bulmak yerine, pansuman yapıyor. Bu kanun teklifini derhal geri çekin. Bu teklif, sorunların çözümü değil." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Teklifteki etki analizlerini yetersiz bulduklarını belirten Aygun, SPK'nin görevini yapmadığını öne sürdü.

        "PROVOKASYONLARA FIRSAT VERİLMEMELİDİR"

        MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifte, fonların tasfiyesine yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti.

        Teklifle, sermaye piyasalarının güven ve istikrar içinde işleyişinin korunması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin güvence altına alınmasının amaçlandığını vurgulayan Aksu, kamu bütçesine mali külfet getirilmemesinin amaçlandığını kaydetti.

        Teklifle, genel ve sürekli bir fon tasfiyesi kurulmayacağının altını çizen Aksu, ayrıca teklifle ara ödeme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

        REKLAM

        Türkiye ekonomisinin istikrarının, finansal istikrardan geçtiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

        "Finansal piyasalarla birlikte ekonomide güven erozyonu yaratılmaması için provokasyonlara fırsat verilmemelidir. MHP, devlet idaresini milletimizin emaneti olarak görmektedir. Meselenin üzerine gidilerek haklının hakkını alması, suçlunun da cezasını çekmesi yönündeki iradeden memnuniyet duyuyoruz. İster fon piyasasında, ister belediyelerde, her nerede olursa olsun, ucu kime uzanırsa uzansın her usulsüzlük ve yolsuzluk araştırılmalıdır. Sürecin her aşaması şeffaflıkla yürütülmelidir. Teklifin kabulüyle olağanüstü tasfiye sürecine dair hukuki çerçeve oluşturularak boşluğun doldurulacağını, mağdurların hak ve hukukunun korunacağını değerlendiriyoruz."

        REKLAM

        DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, iktidarın kamusal denetimi ortadan kaldırdığını savundu.

        Sermaye piyasalarındaki işlemlerle vatandaşların birikimlerinin buharlaştığını söyleyen Kaya, iktidarın uyarıları dikkate almadığını öne sürdü.

        İktidarı eleştiren Kaya, "Teklifteki 'kamu kaynağı kullanılmayacak' ifadesi koca bir yalan. Kanunlar çiğnendi, suç işlendi. Yasa ihlallerinin gerekleri derhal yerine getirilmelidir. Piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali, örtülü kazanç aktarımı ve görevi kötüye kullanma suçları herkesin gözünün önünde işlendi. Teklif, kalıcı bir çözüm değil." diye konuştu.

        REKLAM

        "PARALAR BUHARLAŞIP GİTMEK ÜZERE"

        Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, vatandaşların devlete güvenerek birikimlerini fonlara yatırdığını belirtti.

        İlgili kurumların sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili sistemi denetlemediğini söyleyen Arı, fonlarda yatırımlarını kaybedenlerin borçlarını ödeyemeyeceğini, bu gelişmelerin de ekonomiye olumsuz etki yapacağını dile getirdi.

        İktidarın yaşananlardan sorumlu olduğunu savunan Arı, "Paralar buharlaşıp gitmek üzere. Bu paralar buharlaşıp giderse mağdurların paraları ödenemez. Teklif, 455 bin mağdurun mağduriyetini artırma teklifidir. Teklifin, mağduriyetleri gidermeyeceği açıktır. " dedi.

        REKLAM

        Şahsı adına konuşan Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, teklifteki düzenlemeleri eleştirdi.

        İktidarın TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını kabul etmediğini söyleyen Ocaklı, sermaye piyasalarındaki işlemlerin araştırılmamasının istendiğini iddia etti.

        "TASFİYESİNE KARAR VERİLEN FON SAYISI İSE 131'DİR"

        Şahsı adına konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, teklifin 9 maddeden oluştuğunu hatırlattı.

        Yaşananların fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana geldiğini belirten Alan, Devlet Denetleme Kurulunun denetlemelerini gerçekleştirdiğini aktardı.

        Alan, "Fon piyasamızda 2 bini aşkın yatırım fonu bulunmaktadır. Tasfiyesine karar verilen fon sayısı ise 131'dir. Teklifimizle kamu bütçesine mali yük getirilmemektedir. Tasfiye sürecinde hazine kaynağı, bütçe imkanı kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı

        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Meclis'e ulaştı.

        #TBMM
        #tasfiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        Tavan kör etti!
        Tavan kör etti!
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama
        33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar