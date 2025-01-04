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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber! | Son dakika haberleri

        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!

        Niğde'de, 10 gündür kayıp olarak aranan, 22 yaşındaki Osman Şükrü Dinçsoy'un cansız bedeni, Azatlı Baraj Gölü'nde bulundu. Ekiplerin sudan çıkardığı Osman Şükrü Dinçsoy'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:49
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        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
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        Niğde'de, Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        MOTOSİKLETİ VE TELEFONU BULUNMUŞTU

        DHA'daki habere göre bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu.

        GÖLÜN SUYU TAHLİYE EDİLDİ

        Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda sonuç alınamayınca, gölün suyunun tahliyesine başlandı.

        SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BULUNDU

        İki gündür tahliye pompalarıyla suyu çekilen gölde, bugün, sabah saatlerinde Osman Şükrü Dinçsoy'un cesedine ulaşıldı.

        Ekiplerin sudan çıkardığı Osman Şükrü Dinçsoy'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor! Haberi Görüntüle
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