Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
Niğde'de, 10 gündür kayıp olarak aranan, 22 yaşındaki Osman Şükrü Dinçsoy'un cansız bedeni, Azatlı Baraj Gölü'nde bulundu. Ekiplerin sudan çıkardığı Osman Şükrü Dinçsoy'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Niğde'de, Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
MOTOSİKLETİ VE TELEFONU BULUNMUŞTU
DHA'daki habere göre bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu.
GÖLÜN SUYU TAHLİYE EDİLDİ
Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda sonuç alınamayınca, gölün suyunun tahliyesine başlandı.
SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BULUNDU
İki gündür tahliye pompalarıyla suyu çekilen gölde, bugün, sabah saatlerinde Osman Şükrü Dinçsoy'un cesedine ulaşıldı.
Ekiplerin sudan çıkardığı Osman Şükrü Dinçsoy'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.