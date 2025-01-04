Adana'da olay, sabah saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056. Sokak'ta meydana geldi.

HUSUMETLİLER SOKAKTA KARŞILAŞTI DHA'daki habere göre Mahmut Ayta (33), husumetli olduğu Mehmet Yılmaz (38) ile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI Yakınlarının da karışması ile tartışmaya kavga dönüştü. Ayta, Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

BIÇAKLANAN DA SİLAHLA VURDU Bunun üzerine Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Ayta'yı başından vurup, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.