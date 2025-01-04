İngiliz devinin Victor Osimhen ısrarı!
Avrupa'dan birçok kulüp, Galatasaray'ın Napoli'de kiraladığı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Yıldız golcüyü transfer etmek için birçok kez girişimde bulunan Manchester United, yeni bir teklife hazırlanıyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray formasıyla adından söz ettiren bir performans sergileyen Victor Osimhen için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.
Oyuncuyla yakından ilgilendiği bilinen İngiliz devi Manchester United, Victor Osimhen için Napoli'nin kapısını bir kez daha çaldı.
İngiliz ve Nijerya basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, Marcus Rashford'u takasta kullanarak Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.
The Sun'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Manchester United, küme düşme mücadelesinde golcü sıkıntısını çözmek için Victor Osimhen ve Marcus Rashford'ı içeren çarpıcı bir takas transferine sıcak bakıyor."
Napoli'nin teklifi kabul etmesi halinde Premier League'e gitmeye hazır olduğu belirtilen Osimhen'in kararı da transfer de belirleyici olacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta mücadele eden yıldız futbolcu, 12 gol ve 5 asistle oynuyor.