X'te eğlenceli içerikler öne çıkarılacak
Elon Musk, Sosyal medya platformu X'te bilgilendirici ve eğlendirici içerikleri daha ön plana çıkarmak istediklerini açıkladı. Musk, "Musk, "Daha fazla bilgilendirici/eğlenceli içerikleri tanıtmak için algoritma ayarlaması yakında geliyor" dedi
Sosyal medya platformu X'e yeni özellikler geliyor. Platformun sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, bilgilendirici ve eğlendirici içerikleri daha ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.
Musk, "Daha fazla bilgilendirici/eğlenceli içerikleri tanıtmak için algoritma ayarlaması yakında geliyor. Amacımız pişman olunmayan kullanıcı saniyelerini en üst düzeye çıkarmaktır. Teknik olarak kullanıcı süresini artıran, ancak pişman olunmayan kullanıcı süresini artırmayan çok fazla olumsuzluk yayılıyor" dedi.
Platformdaki içerik akışı ile ilgili de güncelleme üzerinde çalıştıklarını kaydeden Musk, "Ayrıca, içerik akışını dinamik olarak ayarlamanıza olanak tanıyan kolay yollar üzerinde çalışıyoruz, böylece istediğiniz her an istediğiniz şeye sahip olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
ABD YENİ YILA ŞİDDET OLAYLARI İLE BAŞLADI
Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren ABD'nin farklı bölgelerinde şiddet olayları yaşanmış ve bu görüntüler 'X' üzerinden dakikalar içerisinde tüm dünyaya yayılmıştı.
ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yıl kutlamaları sırasında aracı ile kalabalığın arasına dalan bir saldırgan, 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 35 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.
Bu saldırının üzerinden çok geçmeden bu sefer de ABD'nin Las Vegas şehrindeki Trump Hotel'in önünde Tesla'nın Cybertruck model kamyoneti patlamış, patlamada sürücü yaşamını yitirirken yedi kişi de yaralanmıştı.
Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra uygulamanın uzun yıllardır bilinen mavi kuş logosunu kaldırırken, platformun ismini de X olarak değiştirmişti.