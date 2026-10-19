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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Muhtarlarla Buluşma programında açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Muhtarlarla Buluşma programında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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        "Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızı konuk etmenin bahtiyarlığını yaşadık. 40 bini aşkın muhtarımız ile bir araya geldik. Gün oldu Türkiye meselelerini istişare ettik, gelişmeleri değerlendirdik. Gün oldu dertleştik, gün oldu birbirimize umut verdik. Muhtarlık ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki o bağı her zaman diri tuttuk. Muhtarlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Muhtarlar demokrasinin uç beyidir.

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        'Muhtar bile olamaz' diyerek güya bizi aşağıladıklarını zannedenler benim muhtar kardeşlerime Cumhurbaşkanlığı'ndan başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. Milletin teveccühüne rağmen bizi Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler aslında sizi de buralara layık göremediler.

        Yıllar geçse de birilerinin Anadolu insanına tepeden bakma alışkanlıkları değişmedi. Türkiye'nin değiştiğini, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını kabullenmeye bir türlü yanaşmadılar. Sonuçta ne oldu içlerine pek sinmese de kuzu kuzu kabullenmek zorunda kaldılar. Düne kadar muhtar görünce yolunu değiştirenlerin muhtarlar buluşması düzenlemesini milli iradenin güç kazanması olarak görüyoruz.

        Muhtarlarımızın SGK primlerini 2017'den bu yana devlet olarak bir karşılıyoruz. "

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