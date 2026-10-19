Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.587,88 %-1,14
        DOLAR 49,5524 %0,06
        EURO 55,6486 %-0,10
        GRAM ALTIN 6.637,36 %0,06
        BITCOIN 82.430,00 %1,93
        FAİZ 39,58 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 91,87 %1,22
        GBP/TRY 66,0831 %-0,04
        EUR/USD 1,1222 %-0,15
        BRENT PETROL 106,10 %-1,39
        ÇEYREK ALTIN 10.852,08 %0,06
        Haberler Ekonomi Otomobil Volkswagen'den 660 bin çalışanına "2030'a kadar sıfır zam" planı

        Volkswagen'den 660 bin çalışanına "2030'a kadar sıfır zam" planı

        Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu'nun, dünya genelindeki yaklaşık 660 bin çalışanının maaşlarına 2030'a kadar zam yapmamayı planladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 14:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı

        IG Metall tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyinin işçilere gönderdiği mesajda, şirket yönetiminin insan kaynakları yöneticilerine mevcut toplu sözleşme ücret seviyelerini koruma ve tüm maaş artışlarını askıya alma talimatı verdiği belirtildi.

        Sendika, ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen bu yeni direktif nedeniyle çalışanların 2030'a kadar uygulanacak "sıfır zam" politikası kapsamında en az yüzde 10'luk satın alma gücü kaybıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

        İşçi temsilcilerinden sert direniş sinyali

        Volkswagen yönetiminin söz konusu adımını "gerçek dışı" olarak nitelendiren sendika, plana karşı sert direniş göstereceğini duyurdu.

        REKLAM

        IG Metall tarafından, otomotiv ve metal sektörlerindeki yapısal sorunların ücret kesintileriyle çözülemeyeceği, personel maliyetlerinin toplam satış maliyetleri içinde oldukça düşük bir paya sahip olduğu aktarıldı.

        VW Grubu dünya genelinde 660 binden fazla çalışan istihdam ediyor. Almanya genelinde yaklaşık 275 bin çalışanı bulunan grupta, 130 bin işçi doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alıyor.

        IG Metall, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3,7 milyon işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 5'lik maaş artışı talep ediyor.

        Volkswagen yönetiminin resmi olarak taleplerini sunmadığını belirten sendika yetkilileri, "sıfır zam" planının gelecekteki müzakerelerin ne kadar zorlu geçeceğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen Volkswagen Grubu bünyesinde yeni toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin kasım ayı sonunda başlaması bekleniyor.

        Söz konusu görüşmeler, Audi, MAN ve Porsche gibi grup iştiraklerini de kapsayan metal ve elektrik mühendisliği sektörüne yönelik genel sözleşmeleri etkileyecek.

        Grupta büyük dönüşüm ve istihdam kesintisi çalışmaları

        Yaklaşık bir ay önce mevcut toplu iş sözleşmelerini fesheden Volkswagen yönetimi, grup genelindeki mevcut azaltma planlarına ek olarak gelecek yıllarda dünya çapında 50 bin istihdamı daha azaltmayı hedefliyor.

        Bu programların detayları işçi temsilcileriyle müzakere edilmeye devam ederken, şirketin Emden, Hannover ve Zwickau'daki fabrikaları ile Audi’nin Neckarsulm tesisinin 2031-2034 yıllarından sonraki durumu belirsizliğini koruyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erciyes'te düşen turistler için kurtarma çalışması başlatıldı.

         Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist düştü. Ekipleri yaralanan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı. (İHA) 

        #volkswagen
        #zam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana