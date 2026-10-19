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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump protestolara tepki gösterdi: "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"

        ABD Başkanı Trump protestolara tepki gösterdi: "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"

        ABD Başkanı Trump, hafta sonu boyunca Fransa'da şiddetlenen protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, göçmenlerin ülkeyi "ele geçirdiğini" ve Fransa'nın sınırlarını derhal kapatması gerektiğini savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"

        ABD Başkanı Donald Trump, protestoların şiddetlendiği Fransa'nın göçmenler tarafından "ele geçirildiğini" öne sürdü.

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        Trump, Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        ABD Başkanı, göçmenlerin ülkeyi "ele geçirdiğini" ve Fransa'nın sınırlarını derhal kapatması gerektiğini savundu.

        Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi, yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.

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        Gösterilerde, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.

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        Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.

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