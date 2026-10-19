Avrupa'da protesto dalgası büyüyor: Protestoların sebebi ne?

İspanya, Fransa ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde gençler, okulların mevcut durumuna ve genel hayat pahalılığı krizine duydukları tepkiyi dile getirmek için sokaklara çıkıyor.

Fransa'da lise öğrencileri; uzun ders saatleri, öğretmen eksikliği, bakımsız sınıflar ve şeffaf olmayan üniversiteye giriş sistemi nedeniyle düzenlenen, zaman zaman şiddet olaylarına dönüşen protestolarda polisle çatıştı. Öğretmen kadrolarındaki boşlukların doldurulamaması nedeniyle öğrenciler, aylar boyunca derslerden mahrum kalabiliyor.

Daha sonra öğrenci yürüyüşlerine başka göstericiler de katılarak artan yaşam maliyetlerine yönelik tepkilerini dile getirdi. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla yükselen akaryakıt fiyatları da protestoların gündeminde yer aldı.

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Fransa'nın en büyük sendikalarından biri olan Genel İş Konfederasyonu (CGT), protestolara destek verdi ve fiyatların düşürülmesi, emekli maaşlarının artırılması ve ücretlerin yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki dönem görev yaptıktan sonra Elysée Sarayı'ndaki görev süresinin sonuna yaklaşıyor.

İSPANYA'DA KONUT FİYATLARI PROTESTOLARI TETİKLEDİ

İspanya'da aktivistler de konut fiyatlarını protesto etmek için eylül ayında sokaklara çıktı.

Protestoları, bir yatırım fonunun kirasını yüzde 230 artırmasının ardından 87 yaşındaki bir kadının evinden çıkarılması tetikledi. Maricarmen Abascal, hastaneye kaldırılmasından iki hafta sonra hayatını kaybetti.

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Göstericiler kiraların düşürülmesini, tahliyelerin sona erdirilmesini ve yatırım fonlarının konut satın almasının yasaklanmasını talep etti.

PORTEKİZ'DE DE BENZER TALEPLER

Portekiz'de de cumartesi günü benzer talepler dile getirildi. Yüzlerce kişi başkent Lizbon'un merkezinde toplandı.

Resmi verilere göre Portekiz'de konut fiyatları 2015-2024 döneminde yüzde 124 arttı. Bu artış, Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık iki katı hızda gerçekleşti.

MİLANO'DAKİ PROTESTOLARIN ANA GÜNDEM MADDESİ DE AYNIYDI

Konut bütçeleri üzerindeki baskı, Milano'daki yürüyüşlerin de başlıca gündem maddelerinden biriydi.

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Cumartesi günü başlayan yürüyüş barışçıl geçti ancak daha sonra yüzleri maskeli kişilerin çevik kuvvet polislerine taş, kaldırım taşları ve başka nesneler fırlatmasıyla şiddetlendi. Göstericiler ayrıca masalardan oluşturulan barikatları ateşe verdi.

Bu sırada Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'ya karşı düzenlenen protestolar, pazar günü altıncı gününe girdi.

Göstericiler; yolsuzluk iddialarından, iş olanaklarının yetersizliğinden ve eğitim standartlarının düşüklüğünden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

PROTESTOLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Fransa'daki eğitim protestoları, eğitim-öğretim yılının başlamasından bir hafta sonra, eylül ayının sonlarında başladı.

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Ancak gösteriler o tarihten bu yana şiddetlendi ve cumartesi günü en yoğun seviyesine ulaştı.

Cumartesi, İtalya, Portekiz ve Belçika'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestoların da ilk günüydü.

Arnavutluk'ta ise protestolar yaz aylarından bu yana sürüyor. Gösterileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in desteklediği lüks bir kıyı projesi tetikledi.

BİR DEĞİŞİKLİK YAŞANDI MI?

Fransa hükümeti, öğretmen açığını gidermek amacıyla 3 bin ek ücretli yedek öğretmeni görevlendireceğini ve okul yönetimlerine ilişkin karar alma süreçlerine öğrencileri de dahil edeceğini açıkladı.

Hükümet ayrıca gelecek yılın bütçesi kapsamında daha önce duyurduğu bazı üniversite kayıt ücretlerini artırma planlarından vazgeçti.

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Eylül ortasında düzenlenen akaryakıt protestolarının ardından, hükümet belirli sektörlere yönelik benzin sübvansiyonlarını artıracağını duyurdu.

İspanya'nın sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez ise kiracıları korumayı amaçlayan acil konut düzenlemelerini yasalaştırmaya çalıştı.

Ancak düzenlemeler, parlamentoda sağ ve aşırı sağ partilerin oylarıyla reddedildi. Bunun üzerine Sanchez, 29 Kasım'da erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Sanchez, yeni reformları hayata geçirebilmek için daha geniş bir ilerici çoğunluğa ihtiyaç duyduğunu kamuoyuna açıkladı.

PROTESTOLAR SONA ERECEK Mİ?

Macron, kilit bakanlarıyla gerçekleştirdiği kriz toplantısının ardından dün akşam halka seslendi ve kontrolsüz şiddeti eleştirdi.

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri Nisan 2027'de yapılacak.

İspanya'daki protestolar ise hükümetin konut düzenlemelerinin en azından bir bölümünü parlamentonun daimi kurulu aracılığıyla geçirebilmesi halinde seçimlerden önce sona erebilir. Parlamentonun oturumda olmadığı dönemlerde faaliyet gösteren bu özel kurul, bazı düzenlemelerin ilerletilmesini sağlayabiliyor.

Sanchez'in sosyalistleri ile muhafazakar Halk Partisi, gelecek ayki seçimleri kazanmaları halinde daha fazla konut inşa etme ve konut sorununa öncelik verme sözü verdi.