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        Haberler Dünya Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı

        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı

        Fransa'da hayat pahalılığı ve okullardaki koşullara yönelik protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet yeni önlemleri devreye alıyor. Başbakan Lecornu, bazı kentlerde sınırlı sokağa çıkma yasakları uygulanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 14:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı

        Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hafta sonu ülke genelinde belediye binalarını, diğer kamu binalarını ve yüzlerce işletmeyi hedef alan şiddet olaylarının ardından yeni şiddet ve yağma olaylarını önlemek amacıyla valilere kentlerde "çok sınırlı" ve "belirli bölgelerle kısıtlı" sokağa çıkma yasakları uygulama talimatı verdiğini açıkladı.

        Üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılan acil toplantının ardından konuşan Lecornu, polislerin şiddet yanlısı gruplarla karşı karşıya kaldığı olaylara ilişkin değerlendirmesinde, "Cumartesi günü, ağır şiddet olaylarına ve büyük çaplı maddi hasara rağmen kimse hayatını kaybetmedi. Bu bir mucize" dedi.

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        Lecornu, sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölgelerin ayrıntılarının günün ilerleyen saatlerinde açıklanacağını belirtti.

        Bu talimatlar, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifasını sunmasının ardından geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise acil durum karşısında polisin ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için Nunez'den görevde kalmasını istedi.

        Macron'un ofisinden pazartesi günü yapılan açıklamada, cumhurbaşkanının "mevcut koşullarda kolluk kuvvetlerinin komuta sürekliliğinin sağlanması gereği nedeniyle" Laurent Nunez'in istifasını kabul etmediği belirtildi.

        Açıklamada Macron'un Nunez'e, şiddet olaylarına yol açan planlama ve istihbarat toplama süreçlerindeki aksaklıkların tam bir şeffaflıkla ortaya çıkarılması için "gerekli tüm adımları atması" talimatını verdiği ifade edildi.

        Macron ayrıca şiddet olaylarını sona erdirmek amacıyla sahada "mümkün olan en kısa sürede yeni polislik taktiklerinin uygulanmasını" istedi.

        2 BİNİ AŞKIN KİŞİ GÖZALTINDA

        Pazar akşamı Paris, Lyon, Marsilya ve diğer kentlerde gruplar çöp konteynerlerini, bisikletleri ve sokaklardaki başka nesneleri ateşe verdi; işletmeleri yağmaladı. Bu olaylar, artan yaşam maliyetleri ve okullardaki kötü koşullara karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında cumartesi günü patlak veren büyük çaplı şiddetin ardından yaşandı. Ülke genelinde en az 2 bin 400 kişi gözaltına alındı.

        Nunez, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Yaşanan her şeyden sorumlu olduğum için istifamı sundum. Şimdi asıl mesele, bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak. Ortaya çıkan bu tür kitlesel hareketlilikleri önceden öngörme konusunda elbette daha iyi olmamız gerekiyor" diye konuştu.

        Nunez, şiddet olaylarından "olay çıkaran ve yağma yapan kalabalıkları" ve "aşırı sol aktivistleri" sorumlu tuttu. Fransa'nın orta kesimindeki Limoges kentinde 19. yüzyıldan kalma belediye binasını alevler sardı. Yangın binanın çatısının çökmesine ve yapının neredeyse tamamen tahrip olmasına neden oldu.

        Marsilya'da ise vali, pazartesi günü saat 12.00 ile 20.00 arasında her türlü protesto ve diğer toplu etkinlikleri yasakladı.

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