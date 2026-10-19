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        Haberler Dünya Fransa'da sokaklar karıştı! Macron 'kontrolsüz şiddeti' eleştirdi

        Fransa'da sokaklar karıştı! Macron 'kontrolsüz şiddeti' eleştirdi

        Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim sistemine yönelik başlayan protestolarda şiddet olayları tırmandı. Kamu binaları ateşe verilirken yüzlerce mağaza tahrip edildi ve yağmalandı; ülke genelinde en az 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'kontrolsüz şiddeti' eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:19 Güncelleme:
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        Fransa'da sokaklar karıştı!

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllardır görülen en şiddetli protestolardan birinin yaşandığı ve kamu binalarının ateşe verildiği, yüzlerce mağazanın tahrip edilerek yağmalandığı, ülke genelindeki kentlerde en az 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığı olayların ardından 'kontrolsüz şiddeti' eleştirdi.

        Macron, televizyondan yaptığı konuşmada,"Bu görüntüleri izlerken hepimiz kendimize şu soruyu sorduk: Fransızlar bunu Fransa’ya nasıl yapabilir?" dedi.

        Şiddeti "hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını" söyleyen Macron, yerel devlet yetkililerinin gerekli görmeleri halinde belirli sokak gösterilerini yasaklayabileceğini belirtti.

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        Macron, yaşam maliyeti ve eğitim sistemiyle ilgili taleplerini dile getiren, gerçek ve barışçıl göstericiler olarak nitelendirdiği kişilerle "yıkan, tahrip eden ve yağmalayan" diğer gruplar arasında ayrım yapılması gerektiğini söyledi.

        İÇİŞLERİ BAKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

        Cumartesi günü kamu binalarının basılıp ateşe verilmesi, otobüs duraklarının parçalanması, yolların barikatlarla kapatılması ve mağazaların kırılarak tahrip edilmesi üzerine hükümetin şiddetin boyutu karşısında hazırlıksız yakalanmış gibi görünmesinin ardından, hem sol hem de sağ görüşlü siyasetçiler İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifasını istedi. İspanya, İtalya ve Portekiz'de de protestolar düzenlendi.

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        Protestoların şiddetinin ikinci gününde yeniden tırmanması üzerine dün öğleden sonra Paris'in merkezindeki République Meydanı'nda protestocular polisle çatıştı. Bazı sokaklarda elektrikli bisikletler üst üste yığılarak ateşe verildi. Şişeler ve taşlar fırlatılırken yanan çöp konteynerlerinden yoğun duman yükseldi. Polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

        Cumartesi günü polis ve yetkililer farklı türden zorluklarla karşılaştı. İlk olarak, Paris'in de aralarında bulunduğu büyük kentlerde on binlerce kişi barışçıl yürüyüşlere katıldı. Göstericiler, öğrencilerin daha fazla öğretmen atanması ve bakımsız okulların onarılması yönündeki taleplerini destekliyordu.

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        Dört haftadır süren sokak yürüyüşlerinin ve okullara kurulan barikatların ardından düzenlenen bu gösterilere öğrencilerin yanı sıra ebeveynler, öğretmenler ile yüksek yaşam maliyetini protesto eden çalışanlar da katıldı. Göstericiler, hükümetin kendilerini dinlemediğini belirten ve kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını isteyen pankartlar taşıdı.

        Ancak bu barışçıl gösterilerden ayrı olarak farklı gruplar, Paris, Bordeaux, Nice ve Marsilya gibi kentlerde hareket halindeki toplanmalar, aralıklı kundaklama olayları, sokakların barikatlarla kapatılması ve polisle çatışmalarla yetkilileri hazırlıksız yakaladı.

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        Son olarak, yüzleri maskeli yağmacılar Fransız medyasının sokaklardaki “kaos” olarak nitelendirdiği ortamdan yararlanarak mağazaların vitrinlerini kırdı ve ürünleri alıp kaçtı. Paris’te, aralarında çocukların da bulunduğu izlenimi veren yağmacı gruplar, yetişkin maskeli erkeklerin mağaza vitrinlerini kırmasının ardından gece boyunca kıyafetler ve ayakkabı kutularıyla koşarken görüldü.

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        Paris Belediye Başkan Yardımcısı Sosyalist Lamia El Aaraje, başkentin daha önce görülmemiş bir şiddet düzeyiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bence daha önce hiç görmediğimiz bir şiddet düzeyi yaşandı” dedi.

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