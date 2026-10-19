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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray kiralık transferlerde umduğunu bulamadı

        Galatasaray kiralık transferlerde umduğunu bulamadı

        Okan Buruk'un görev yaptığı son dört sezonda kiralanan 16 oyuncudan sadece 5'i sonraki dönemde takımda tutulabildi. Yola devam edilen isimler Icardi, Kaan, Osimhen, Jakobs ve Ziyech'le sınırlı kaldı.

        Giriş: 19 Ekim 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Kirada huzur yok!

        Galatasaray’da Okan Buruk dönemindeki kiralık transfer karnesi başarısız bir grafik çiziyor.

        2022-23 sezonunda takıma geçici olarak katılan 5 isim arasından yalnızca Mauro Icardi ve Kaan Ayhan kulüpte kalmayı başardı.

        Devam eden sezonda Ndombele, Angelino ve Vinicius ile yollar ayrılırken; Ziyech'in bonservisi alındı.

        2024-25 döneminde ise Victor Osimhen ve Ismail Jakobs’un bonservisleri kulübe kazandırıldı.

        Geçen sezon kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ise performanslarıyla geçer not alamayarak kulüplerine geri döndü.

        Ugochukwu
        Ugochukwu

        UGOCHUKWU VE BITSHIABU HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

        Bu sezon kadroya dahil edilen Ugochukwu ve Bitshiabu da gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yarattı.

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        Şans bulmakta zorlanan Bitshiabu’nun ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

        Eleştirilerin hedefindeki Ugochukwu’nun ise satın alma opsiyonu bulunmasına karşın takımdan gönderilme ihtimali oldukça yüksek.

        Sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncunun geleceğini devre arasında netleştirmeyi hedefliyor.

        Bitshiabu
        Bitshiabu
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        #galatasaray
        #Okan Buruk
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