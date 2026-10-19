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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha

        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha

        SHOW TV'nin fenomen yapımı 'Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan diziye geri dönüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' hayranlarını büyük bir sürpriz daha bekliyor.

        Geçtiğimiz sezon diziye veda eden Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un ardından 'Sevtap' rolüne hayat veren Neslihan Yeldan da diziye dönüyor.

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma günü saat 20.00'de SHOW TV'de...

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        #show tv
        #Neslihan Yeldan
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